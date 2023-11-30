Юбилей Г. Алиева

В столице Кыргызстана прошёл ряд мероприятий, посвящённых 100-летию Общенационального лидера, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева.



На празднование знаменательной даты прибыла делегация из Баку во главе с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой, господином Фуадом Мурадовым.

Визит начался с посещения воскресной школы азербайджанского и кыргызского языков, открытой Общественным Объединением азербайджанцев “Бирлик” в Бишкеке, Далее господин Фуад Мурадов и председатель данного объединения Хансывар Бахшалиев побывали также в общеобразовательных организациях, названных в честь Гейдара Алиева и Низами Гянджеви. После этого состоялась встреча с мэром города Кант Уланом Майлибашевым на которой обсуждены вопросы о дальнейшем сотрудничестве, реализованные диаспорой проекты планы на будущее в числе которых открытие ещё одной воскресной школы с языковым уклоном. Здесь же жители улицы им. Гейдара Алиева рассказали гостям из Баку о жизни в Кыргызстане, ставшем для них любимой Родиной.

В рамках визита в Ассамблее народа Кыргызстана, подписан меморандум между Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана и Ассамблеей народа Кыргызстана.

В тёплой, дружественной обстановке Фуад Мурадов поговорил и с азербайджанской диаспорой Кыргызстана. После чего делегация побывала в Парке Дружбы Кыргызстана и Азербайджана, где высадила аллею в честь 100-летия Гейдара Алиева. Состоялась поездка и в село Первомай, где так же господин Фуад Мурадов поговорил с местным населением.

Затем в Национальной библиотеке имени А.Осмонова начала свою работу совместная научно-практическая конференция “Наш язык- наше достояние”, организованная совместно с Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике при президенте КР, Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана и Общественным Объединением азербайджанцев “Бирлик”.

Модератором мероприятия выступил председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбек Осмоналиев, отметивший, роль языка в жизни общества и назвавший азербайджанскую диаспору самой активной.

После этого к участникам конференции с приветственным словом обратился Хансывар Бахшалиев. Он отметил, что приезд делегации из Баку — очень символичное для азербайджанской диаспоры событие, показавшее, что историческая земля, которую помнят и любят все азербайджанцы не забывает о своих соотечественниках. Глава ОО “Бирлик” также напомнил, что когда то во время сталинских репрессий кыргызский народ приютил азербайджанцев на своей благодатной земле. «И сегодня мы — потомки наших репрессированных благодаря доброте братьев тюрков стали полноценными гражданами, вносящими свой вклад в развитие единой Родины. У кыргызов и азербайджанцев общие исторические корни, культура, язык. Именной поэтому мы прекрасно друг друга понимаем, не нуждаясь в переводчике», — добавил он.

По его словам важно, чтобы в век технологий, гаджетов наши дети тоже владели родным и государственным языками. В последнее время придаётся большое значение этому вопросу. При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой открыта школа, где подрастающее поколение с интересом и с помощью креативной учебной программы восполняет этот пробел.

В завершение выступления Хансывар Бахшалиев особо подчеркнул, что юбилей архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева отмечают азербайджанцы всего мира. Благодаря его дальновидной политике АР сегодня превратился в процветающее государство с сильной экономикой.

Взявший следующее слово Фуад Мурадов отметил, что он находится несколько дней в Бишкеке и этого времени ему хватило, чтобы увидеть как активно провидится языковая реформа и новая языковая политика в стране. Вместе с тем созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в Кыргызстане. — Великий лидер Гейдар Алиев хорошо знал, как важно жить вблизи народа и какую огромную роль играет язык в формировании нашего сознания. С языком напрямую связано становление и развитие отечественной литературы. Он проводил огромную работу по сохранению и обогащению азербайджанского языка, подготовки профессиональных специалистов в этой области. С большим вниманием относился к ученым лингвистам, стремился к увеличению книг на родном языке. Сегодня азербайджанский является одним из языков, способных в величайшей форме открыть всю силу мысли. В 1995 году в статье 21 Конституции АР по инициативе Г. Алиева государственный язык нашёл своё отражение азербайджанский. Язык должен нести силу Конституционного Закона,- заключил он.

— Я был знаком с Гейдаром Алиевым с 1978 года. В этом году дважды посещал прекрасный город Баку, где выступал на конференциях. На данным мероприятиях с гордостью отмечал, что среди всех присутствующих иностранцев, никто лучше меня его знал. В 1994 5 мая, здесь в Бишкеке, под моим руководством подписан Бишкекский протокол, приостановивший на долгие военные действия, поделился в свою очередь учёный, политик, государственный деятель, дипломат, спикер “легендарного парламента” Медеткан Шеримкулов.

Программа визита и празднования юбилея великого лидера Гейдара Алиева завершилась интересным концертом под названием «Достук» (Дружба).

У зрителей была уникальная возможность насладиться красивым исполнением песен на азербайджанском, русском и кыргызском языках, а также национальными танцами. Прозвучали такие известные произведения как: «Азербайджан», «Синяя вечность» , «Только у любимой», «Сене де галмаз»«Алтынчы куну кечинде», «Ала-Арча», «Селкиге», «Сен билесин» и другие.

Заполненный до отказа зал также порадовало выступление гостьи из Баку — народной артистки АР Гюльяз Мамадовой.

Красочное событие стало очередным воплощением дружбы, а также поспособствует культурному и духовному сближению народов.

«Мне довелось переработать очень много архивного материала собрать очень много информации о том, какой легендарной личностью вселенского масштаба был Гейдар Алиев. Сегодня мы познакомились и побеседовали с Фуадом Мурадовым. Пяти минут беседы было достаточно, чтобы понять насколько человек высокообразован. И знаете, что в целом отличает чиновников Азербайджана, которые унаследовали потрясающую привычку – это доброжелательность приветливость интеллигентность, харизматичность и человеколюбие. Думаю, что эти качества в наследство оставил сам Гейдар Алиев, никогда не позволяющий себе пройти мимо творческой интеллигенции»- обратилась к восторженному залу президент Кыргызского клуба друзей Азербайджана, известный общественный деятель, заслуженный деятель культуры Ассоль Молдокматова.

По её словам Гейдар Алиев приветствовал всех, находился на одной волне взаимопонимания и дружелюбия. Как ему удалось консолидировать всех! Также всем прекрасно известно, что азербайджанская интеллигенция она в нескольких поколениях, получившая духовные ценности от своих великих предков.

И сегодня отношения двух стран перешли в совершенно другое русло. Народы ощущают близость, чувствуют что идут плечом к плечу к друг другу. «Мне удалось побывать в Шуше по приглашению президента Ильхама Алиева. И я хочу подчеркнуть, кроме новых дорог и аэропорта мы увидели восстановленные прекрасные музеи, что говорит о духовной ценности и высоких акцентах. Уверена что Ильхам Гейдарович унаследовал важные качества — высокую ценность культуры, понимание, любовь к народу, патриотизм.

Она отметила, что юбилей Г. Алиева — знаковое событие. Здорово что и в Кыргызстане мы чтим культуру друг друга, укрепляем её и делаем всё для того, чтобы все мероприятия проводились на высочайшем уровне. И в этом сказочно красивом Малахитовом зале мы чувствуем себя одной сплоченной семьей. И даже после своего ухода Гейдар Алиев объединяет нас», — заключила Ассоль Молдокматова.

Автор: -