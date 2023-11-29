Деньги нового поколения

Цифровая трансформация привычного для нас финансового рынка кроме позитивных моментов несёт и много рисков — начиная от банального мошенничества и заканчивая возможностью снабжения деньгами транснациональных криминальных структур и террористических организаций. Для того чтобы пресечь это, усилий каждой страны в отдельности мало. Нужны меры международного масштаба.

К единому знаменателю

Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) при финансовой поддержке РФ начал в Кыргызстане реализацию проекта «Укрепление потенциала Кыргызской Республики в сфере надзорной деятельности по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов преступных группировок».

Круглый стол, прошедший в Бишкеке, собрал международных экспертов в области цифровых финансовых технологий. Специалисты не только поделились своими наработками в сфере, но и озвучили ряд проблем, которые необходимо решить в максимально короткие сроки.

— Новые технологии, в число которых входит оборот виртуальных активов (ВА), предположим, обладают неким потенциалом для стимулирования финансовой сферы, но также открывают новые возможности террористическим и транснациональным криминальным группам беспрепятственно финансировать их деятельность, — пояснила эксперт Мария Аграновская. — К примеру, сейчас мы наблюдаем увеличение количества криптовалют. Структуры, которые их производят, часто анонимны. Куда идут эти средства и на какие цели? Прозрачности здесь почти никакой. Зато повышаются риски потери вложенных реальных денег и шансы для мошенничества, уклонения от уплаты налогов, а также предоставляется финансовая независимость преступным сообществам.

По мнению экспертов, предсказать, как завтра поведёт себя рынок виртуальных активов, сложно. Именно поэтому для того, чтобы хоть как-то защитить себя от непредвиденных последствий, многие страны начали принимать меры по контролю за внедрением инновационных финансовых инструментов.

В Кыргызстане в 2022 году вступил в силу Закон «О виртуальных активах». Он позволяет регулировать их выпуск, оборот и хранение. Документ, кстати, получил высокую оценку ряда международных институтов, в том числе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Напомним, организация создана странами G7 ещё в 1987 году. Это стало ответом на возросший тогда объём отмываемых преступных доходов во всем мире.

— В августе этого года в Закон «О виртуальных активах» внесены поправки, согласно которым провайдеры этих ресурсов теперь обязаны отчитываться о проведённых операциях, — пояснил заместитель председателя Государственной службы финансовой разведки при Минфине Чынгыз Кененбаев. — Кроме того, деятельность таких структур на территории республики теперь лицензируется. Насколько эффективны эти меры, покажет время. Главное то, что закон принят своевременно, и мы можем контролировать ситуацию.

По словам Чынгыза Кененбаева, постановлением правления Нацбанка в 2023 году был утверждён порядок предоставления услуг, связанных с виртуальными активами.

Кто в лес, кто по дрова

Обсуждая возможность контроля оборота цифровых финансовых инструментов на международно уровне, эксперты остановились на ряде причин, которые мешают это сделать. Одна из них — использование в национальных законодательствах разных терминологий.

— До сих пор наши страны не смогли выработать общего глоссария, какой актив что означает, — пояснил первый заместитель директора Национального агентства перспективных проектов РУз Вячеслав Пак. — У всех по-разному. Кто-то использует понятие «цифровой актив», у других обозначен как виртуальный, у третьих — криптоактив. Это серьёзно мешает дать правовую оценку той или иной операции. Второй вопрос: определение сущности виртуальных активов и что под этим подразумевается. В одних странах они запрещены как средство платежа, в других расцениваются как имущество.

В тоже время, по словам международного эксперта в области финансовых технологий и банковского регулирования Международного финансового центра Дубая Акселя Мовсисяна, недостатком при контроле рынка виртуальных активов является то, что, несмотря на наличие законодательства, во многих странах не определён орган, который должен исполнять требования документа. И нужно ли в этом случае наделять структуру правоохранительным статусом.

— Важно также дать определения, какие права и обязанности есть не только у провайдеров, но и у обладателей криптоактивов, — пояснил Аксель Мовсисян. — Ведь в случае, когда эти технологии используются в нарушение закона, трудно привлечь кого-либо к ответственности.

Эксперт привёл конкретные примеры из международной практики, где законодательство касательно рынка виртуальных активов работает наиболее эффективно. Среди них Швейцария и Франция, в которых действуют чёткие определения, что такое криптовалюта и порядок её оборота. Министерство юстиции Великобритании также выпустило специальный норматив на этот счёт.

Открой личико

Между тем виртуальные активы хоть и популярный инструмент на финансовом рынке многих стран, но пока ещё не до конца изученный.

Блокчейн, bitcoin, криптобиржа и ряд других — термины, которые всё чаще встречаются в СМИ, комментариях экономических аналитиков и политиков. Тем не менее, значительная часть кыргызстанцев пока имеет слабое представление о том, как работают эти технологии.

Естественно, людей интересует, что это за деньги такие, которые не положишь в кошелёк или на счёт в банк и не подержишь в руках. Совсем как в сказке популярного советского артиста Леонида Филатова «Про Федота стрельца…», в которой есть персонаж «То-Чаво-На-Белом-Свете-Вообще-Не-Может-Быть».

Вот и виртуальные активы так же. Они как бы есть, но их не видно, не пощупаешь, и на зуб, как в старину проверяли золотые и серебряные монеты, попробовать не получится.

Купить свободно bitcoin в Кыргызстане нельзя. Однако даже если бы такая операция и была возможна, то заплатить за неё пришлось реальными деньгами по курсу, установленному специальной биржей, затем пройти регистрацию, открыть электронный кошелёк, на который придёт сообщение, чтобы вы стали счастливым владельцем некого уникального числа.

Любопытно, провести обратную операцию крайне сложно. Не факт, что удастся вернуть доллары за набор цифр в вашем электронном кошельке.

Подобные технологии — это нечто нематериальное, но имеющее реальную цену, что позволяет им быть предметом торга или обмена. Более того, отсутствие осязаемости не помешало криптовалютам перевернуть с ног на голову всю мировую экономику.

И всё же попробуем разобраться. Начнём с понятия «виртуальный». Дословно оно переводится как «возможный», «кажущийся», «не существующий на самом деле, а искусственно созданный с помощью технических средств». Виртуальный мир в компьютерной игре, например, когда геймер переводит реальные деньги с банковской карты для покупки виртуального ружья или ещё чего-то, необходимого для прохождения уровня игры.

С активами сложнее. В привычном для нас понимании — это деньги, имущество, ценные бумаги, сведения. Однако в последнее время часть их тоже переместилась из реального в виртуальное пространство.

Можно сказать, что это некая стоящая денег, информация, хранящаяся на специальной цифровой платформе и зашифрованная от чужих глаз с помощью математической задачи.

Только тот, кто знает ответ на неё, станет хозяином этого актива. Если же пользователь захочет продать его, то ответ на задачу он перешлёт покупателю, а информация о том, что у такого ресурса поменялся владелец, выстроится в специальную цепочку, звенья которой — блокчейны, по соответствующей команде расположатся в определённой последовательности. Эта операция тоже выполняется при помощи специальной компьютерной программы. Причём кто-то посторонний, кроме участников сделки, не сможет получить доступ к предмету торга.

«Хайп» вам в руки

Технология блокчейн, на которой базируются виртуальные активы, получила признание мирового сообщества сравнительно недавно, но уже активно проникает в различные сферы. Например, ими пользуются крупные корпорации, такие как Walmart, Amazon, JP Morgan и Facebook при закупке или отправке товара, оплаты за него, размещения рекламы и так далее.

И всё же важно не забывать об одном: всё виртуальное так или иначе базируется на реальном.

Конечно, признавать цифровые валюты можно, но, как бы то ни было, их всё равно измеряют в чём-то натуральном. В долларах, золоте и так далее.

Теперь об инвестициях. Многие надеются, что, купив криптоактив, можно будет заработать, когда он взлетит в цене. Однако такие операции рискованы потерей капитала.

Буквально на днях глава Европейского центрального банка Кристин Лагард во время общения со студентам во Франкфурте рассказала, что её сын потерял почти все средства, инвестированные в криптовалюту. По её словам, она неоднократно предупреждала его об этих рисках, но молодой человек не послушал советы матери.

Сегодня одна из самых распространённых криптовалют — bitcoin. Этот ресурс никто и никогда не видел. Его название — результат слияния двух слов, bit на языке IT — минимальная единица измерения количества информации, coin в переводе с английского — монета.

Изначально для его оценки предлагалось использовать стоимость электроэнергии, затраченной на генерацию. Сейчас его цена привязана к доллару. Любопытный факт, не правда ли? Выложить реальные средства за воздушную покупку. Однако, как пояснили специалисты, нужно было его оценить в чём-то привычном. Вот и остановились на долларе.

Когда bitcoin запускали в оборот в 2009 году, он стоил всего 10 центов. Сегодня цена за его единицу превышает $37 тысяч. И это он ещё подешевел. Причиной падения стала отставка основателя одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance Чанпэн Чжао, которого обвиняли в отмывании денег. Как пишет информационный ресурс РБК, бизнесмен признал свою вину в том, что в своё время не предпринял эффективных мер для предотвращения сомнительных транзакций. Значит, без вмешательства преступного мира не обошлось.

Между прочим первыми крупными потребителями криптовалюты были именно криминальные структуры, которые использовали такие расчёты в закрытой части интернета — даркнете. Эта сторона всемирной паутины, которая никем не контролировалась, и с её помощью, в своё время, можно было беспрепятственно купить, например, оружие, наркотики или провести нелегальные сделки по отмываю денег.

Справка «СК»

Где разрешён оборот криптовалют:

Лидером ЕС по использованию биткойнов в транзакциях является Италия. В этот список входят также Швейцария, Германия, Беларусь, Испания, Япония, Канада, Украина.

«Лучше не связываться», — говоря о криптовалюте, заявил в своё время министр финансов РФ Антон Ситуанов.

Где запрещён оборот криптовалют:

Бангладеш, Боливия, Марокко, Ирак, Египет, Непал, Катар, Тунис, Доминиканская Республика, Афганистан, Китай, Северная Македония, Гана, Алжир.

Кстати

Духовное управление мусульман Казахстана запретило пользоваться криптовалютой. Муфтият приводит три причины принятого решения. Во-первых, как сказано в пресс-релизе, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством.

«Биткойн не является национальной валютой. Так как это децентрализованные виртуальные деньги, гарантированные государственными органами и не защищённые финансовым законодательством и реальными активами. В любой момент его рынок может резко подняться или упасть, и от этого могут пострадать люди», — говорится в сообщении.

Во-вторых, как указывают в ДУМК соседей, биткоин-процессы часто совершаются закрыто, что «ведёт к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом». В-третьих, биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон, что может негативно повлиять на «внутреннюю экономику и дестабилизировать общество».

Любовь БОРИСЕНКО.

PS А как у нас? На запрос издания «Слово Кыргызстана» в Духовное управление мусульман КР, там ответили, что относительно использования криптовалюты верующим республики пока никакого решения не приложено.

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