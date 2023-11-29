Туманный Альбион становится ближе

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в 11-й международной горнодобывающей инвестиционной конференции «МАЙНЕКС — Евразия 2023» в Лондоне.

В своём выступлении он рассказал о потенциале Кыргызстана. Сообщил, что на территории страны обнаружены более 15 тысяч месторождений и рудопроявлений различных видов полезных ископаемых, 500 из которых подверглись детальным геологоразведочным работам. «Государственным балансом учтены запасы 1020 месторождений и участков по 51 виду полезных ископаемых — золото, серебро, медь, вольфрам, молибден, редкоземельные металлы, сурьма, олово, железные руды, свинец и другие. Горнодобывающая отрасль в нашей республике развивается динамично и последовательно. На её долю приходится свыше 6% общего объёма ВВП и более 41% экспортных доходов», — сообщил Акылбек Жапаров.

Он также сказал, что основные инвесторы — Великобритания, Турция, Китай, Россия и Казахстан, и добавил, что наша горнодобывающая отрасль ежегодно может приносить доход в размере более $1 млрд и стать локомотивом всей экономики.

Кроме того, председатель Кабмина отметил, что в связи последствиями изменения климата зримо наблюдается необходимость развития возобновляемых источников энергии и зелёной экономики. «В данном контексте, в марте Европейская Комиссия приняла Акт о критически важном сырье, куда вошли 34 полезных ископаемых. Из них 17 элементов отнесены к стратегическим сырьевым материалам. Хочу отметить, что все они присутствуют в недрах нашей страны, из которых 10 элементов имеются в значительных объёмах. Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном месторождении составляют около 20 млн тонн, а запасы редкоземельных металлов, включающих в себя 21 элемент, — более 60 тыс. тонн», — сказал он.

Также Акылбек Жапаров сообщил, что создаются благоприятные условия для инвесторов, желающих вложить свой капитал в разработку месторождений полезных ископаемых. «Разрабатываются инвестиционные соглашения с иностранными партнёрами на выгодных условиях, предусматривающие различные льготы. Конечно, в истории долгосрочного партнёрства в этой сфере не обходится без споров. В данном контексте, хотел бы отметить, что в прошлом году Кыргызстан и компания Центерра Голд пришли к общему пониманию вокруг проекта Кумтор. С подписанием всех необходимых документов в Нью-Йорке наш спор урегулирован в мирном ключе», — сказал Акылбек Жапаров.

По итогам конференции подписаны Меморандумы о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического контроля и компанией «Чаарат Заав» Великобритании; между Министерством экономики и коммерции и британской компанией United Concrete Canvas. Кроме этого, заключён документ о сотрудничестве между Кыргызской геологической службой и британской компанией «МАЙНЕКС».

Рейс до Лондона

Во время рабочей поездки Акылбек Жапаров встретился с министром иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвидом Кэмероном. Они обсудили расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан высоко ценит участие Великобритании в проектах по социально-экономическому развитию страны, укреплению человеческого потенциала и поддержке малого и среднего бизнеса.

Акылбек Жапаров рассказал о том, что за последние три года ВВП вырос практически в два раза. Бюджет республики за счёт политической стабильности, добросовестного управления, улучшения администрирования, борьбы с коррупцией и экономических реформ вырос в три раза.

Акылбек Жапаров отметил важность активного продолжения совместной работы по установлению деловых контактов между британскими импортёрами и нашими экспортёрами, отметив, что Кыргызстан активно привлекает иностранных инвесторов. «На наш взгляд, бизнесменов могут заинтересовать выгодное расположение Кыргызстана на пути логистических маршрутов между Китаем и континентальной Европой, гидроэнергетический потенциал, наличие рекреационных ресурсов для туризма, а также наличие минерально-сырьевой базы по золоту и отдельным видам ценных и редких природных ресурсов. Сегодня в республике создан благоприятный инвестиционный климат, при этом сама гарантия чётко отражена в Конституции», — сказал он.

Глава Кабмина добавил, что кыргызская сторона высоко ценит вклад, который правительство Великобритании вносит в реализацию организованного набора наших граждан в рамках программы сезонных работ. «С удовлетворением отмечаю, что в этом году квота достигла 8 тысяч человек. Мы надеемся, что с учётом положительного взаимовыгодного опыта численность сезонных работников станет расти и дальше», — сказал он.

Кроме того, Акылбек Жапаров упомянул о том, что между правительствами двух стран имеется Соглашение в части воздушного сообщения. В рамках него в разные годы британские авиакомпании выполняли регулярные рейсы между Лондоном и Бишкеком, однако с 2013 года они прекратились. «Вместе с тем, в последние годы растёт число наших трудящихся граждан, студентов и аспирантов в Великобритании, а также обоюдный туристический поток, что может положительно повлиять на увеличение пассажиропотока. Учитывая данные обстоятельства, просим оказать содействие в рассмотрении на правительственном уровне

вопроса о возобновлении регулярного воздушного авиасообщения между странами», — сказал он.

Дэвид Кэмерон заявил, что британские власти заинтересованы в активизации двустороннего сотрудничества, и выразил уверенность в том, что реализация ранее достигнутых договорённостей и новых будет на высоком уровне.

Кроме этого, Акылбек Жапаров встретился с депутатами Парламента Великобритании во главе с председателем Комитета по иностранным делам Палаты общин Алисией Кернс.

Глава Кабмина отметил, что между правительствами двух стран проделана значительная работа по выстраиванию межгосударственных взаимоотношений, налажен политический диалог, межпарламентское сотрудничество, создана двусторонняя договорно-правовая база. «С гордостью отмечаю, что в регионе Центральной Азии кыргызский парламент — сильная и самостоятельная ветвь власти. В этом отношении важно продолжать совместную работу по дальнейшему укреплению парламентаризма в Кыргызстане», — сказал Акылбек Жапаров.

Алисия Кернс в свою очередь выразила готовность британского парламента к дальнейшему укреплению дружеских отношений между двумя странами.

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