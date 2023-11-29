Лицом к каналу повернулись…

В селе Новопокровка Иссык-Атинского района проходит реабилитация межхозяйственного канала Р-4 длиной 1700 метров. Его ремонтируют работники районного управления водного хозяйства (РУВХ, руководитель Дж. Сазанов). У канала 70-летняя история эксплуатации, юбилей — в декабре. К этой дате планируется и завершение ремонтной страды.



Артерия напитывается влагой из Западной ветки Чуйского БЧК. От неё зависит полив свыше 700 гектаров земли. Воду из канала получают мелкие хозяйства и крупные водопользователи, например, районное семенное хозяйство. Стоимость проводимого ремонта оценивается в 880 тысяч сомов.

Ранее русло канала было грунтовым, поэтому он постоянно заиливался и засорялся бытовыми отходами.

Теперь дно залили бетоном, что, по мнению специалистов-водников, позволит эксплуатировать обновлённую водную артерию в течение 40-50 лет. Это же значительно минимизирует потери воды. Ремонт можно было бы и ускорить, но работники Иссык-Атинского райуправления водных ресурсов сталкиваются с различными проблемами, ключевая из которых в сложности подобраться к руслу и людям, и технике.

Владельцы ближайших к каналу частных домов и хозяйственных строений, коммерческих организаций нарушили требования по соблюдению природоохранной зоны (от края канала нужно отступить минимум на пять метров), выстроили заборы. Словом, захватили её часть, что практически свело на нет использование тут необходимой техники. Все работы приходится вести вручную бригадой в 12-13 человек уже в течение полутора месяцев. Техника (один экскаватор) — старая, ещё с 80-х годов.

После капремонта канала планируется увеличение пропускного водного потока до 500 кубометров в секунду. Проблемы, возникшие при ремонтных работах в Новопокровке, отнюдь не новы. Они характерны и для других регионов, где ведутся ирригационные работы. Важно, что в Иссык-Атинском РУВХ их пытаются всё же решать, повернувшись, что называется, лицом к засыхающему каналу, который в свой 70-летний юбилей полноценно заработал в обновлённом русле.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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