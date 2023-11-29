Пристально вглядываясь в Айтматова…

Этот год подарил замечательную юбилейную дату — 95-летие со дня рождения выдающегося мастера словесности и великого мыслителя Чингиза Айтматова. Мудрый гражданин, активный государственный и общественный деятель, человек огромного дарования, мировой мастер слова — он при жизни исполнял высокую миссию — строить прочный духовный мост между Кыргызстаном и планетой. Этот недюжинный человек с его неисчерпаемым духовным потенциалом и постоянным творческим поиском передал многие свои открытия нам, обществу и остальному миру.

На прошедшей в Бишкеке международной конференции, посвящённой 95-летию писателя, председатель Совета Федерации РФ, глава Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (МПА СНГ) Валентина Матвиенко подчеркнула, что Чингиз Айтматов — это писатель, мыслитель и общественный деятель такого масштаба, который принадлежит всей мировой цивилизации. Он был по своей природе созидателем и объединителем, и как писатель нашёл новые формы выражения, совершив фактически революцию в литературе ХХ века, стал величайшим мастером в жанре философского романа и добился подлинной славы и всемирной любви. За простыми человеческими историями в его книгах, заметила глава МПА СНГ, скрывались глубокие мысли, идеи и наблюдения.

Именно поэтому, воздавая великую дань выдающемуся таланту мастера литературы, Межпарламентская ассамблея СНГ учредила несколько лет назад ежегодную премию МПА государств — участников Содружества имени Чингиза Айтматова. Столь высокой награды уже удостоены выдающиеся деятели литературы и искусства стран Содружества. В этом году она присуждена замечательному кыргызскому учёному, доктору филологических наук, лауреату Госпремии в области науки и техники, заслуженному деятелю науки, директору Института языка и литературы НАН имени Ч. Айтматова, академику, кавалеру орденов «Манаса» II и III степени — Абдылдажану Амантуровичу Акматалиеву. Валентина Матвиенко и спикер ЖК Нурлан Шакиев сердечно и тепло поздравили лауреата, а также вручили заслуженную награду.

Академик А. Акматалиев — давний и преданный исследователь творчества Чингиза Торекуловича Айтматова, его жизни и творчеству он посвятил многие годы своей многогранной научной деятельности. Десятилетия являлся близким другом, соратником и доверенным лицом Чингиза Торекуловича, часто сопровождал его в различных поездках в Россию, Францию и другие страны. Видный учёный — автор многочисленных и глубоких по идейному содержанию и исследовательскому материалу книг, статей и публикаций, посвящённых творческому потенциалу и многообразному дарованию Ч. Айтматова и эпосу «Манас». В последние годы руководимый им Институт языка и литературы имени Ч. Айтматова по объёму научных работ и количеству их переводов на многие языки стал абсолютным лидером и рекордсменом в НАН. За более чем 45-летний научный стаж профессор подготовил свыше 20 докторов и 70 кандидатов наук. А. Акматалиев опубликовал 697 научных трудов, из которых 37 монографий, 40 книг, 7 брошюр и 629 научных статей, а также 5-, 8- и 10-томные собрания сочинений Айтматова, 4-томный русско-кыргызский словарь, 10-томник кыргызской литературы, энциклопедии «Саякбай», «Сагымбай», «Токтогул», трёхтомная энциклопедия «Айтматов». Кроме того, он — автор поэтических книг, посвящённых памяти великого писателя.

Его труды изданы на русском, казахском, английском, французском, китайском, немецком, испанском, турецком языках. Одна из последних — книга «Неопубликованные произведения Чингиза Айтматова: в чём причина?». В ней автор вдумчиво и увлекательно рассказывает о неопубликованных произведениях и рукописях мастера слова, которые ещё не получили должного широкого распространения среди массовой читательской аудитории. Директор академического Института языка и литературы на основе литературоведческой платформы и большого знания предмета полемически размышляет о рукописных айтматовских произведениях, не дошедших до читателя, неизданных книгах «Флейта и земля», «Смерч», «Свидание с убитым сыном».

На недавно проведённом по инициативе академика вечере памяти, где тон предметному и заинтересованному диалогу об айтматовских произведениях задал он сам, рассказав об авторской мысли писателя, воплощённой в обсуждаемых на вечере произведениях. Познать пройденный исторический путь человечества, не уничтожить мечты о будущем, понять своё предназначение в жизни, не присваивать чужой труд, не делать живое мёртвым, беречь человека, а в целом — бороться против манкуртизма — основная идея киноповести «Смерч», написанной Ч. Айтматовым совместно с Бакы Садыковым (журнал «Памир» 1986 год, №4).

«Авторская мысль берёт в ней своё начало от легенд из повести «Белый пароход» и романа «И дольше века длится день», — делает ключевой вывод А. Акматалиев.

Финал кинодрамы, как и финал «Белого парохода», «Ранних журавлей», «Плахи», также трагичен. Да, в романах и повестях Ч. Айтматова, собственно, и нет сюжетов безмятежной, счастливой жизни. И это закономерно, поскольку через трагедию писатель как бы очищает внутренний мир человека, показывая все грани его жизни. Величие человеческого духа он видит в сложной и трудной борьбе за жизнь, непокорности судьбе, стремлении к труду, чистоте помыслов, высокой человечности и ответственности за будущее. А ещё и в том, что за это человек может отдать жизнь. К такому этапному взгляду подводит исследователь поклонников айтматовского таланта.

Говоря о повести «Флейта и земля», которая не была в своё время опубликована, академик А. Акматалиев заметил, что в ней встречается немало ситуаций и мотивов, которые напоминают отдельные эпизоды последующих произведений писателя. Взаимоотношения одного из героев Байымбета с дочерью, зятем и внуком, особенно то, что его взгляды и принципы в корне противоположны его зятю, напоминают нам отношения между старым Момуном и Орозкулом в «Белом пароходе». А сон Байымбета, где он видел себя скакуном, его мысли о хоре школьников напоминают нам эпизоды из повести «Прощай, Гульсары». Ну а плач Огулан, то, как она едет на верблюде к своему сыну, напоминает историю матери Найман. По этой причине не будет преувеличением сказать, что в повести «Флейта и земля», если не утвердились, то, по крайней мере, наметились идейные, творческие планы писателя на будущее.

Пусть не в своё время, замечает А. Акматалиев, а лишь после смерти писателя, но, слава Богу, что мы имеем возможность прочитать эту рукопись. И, прочитав, лишний раз убедиться в том, что Ч. Айтматов был человеком, постоянно находившимся в творческом поиске, умевшим предъявлять к себе жёсткие, высокие требования, придающим значение не количеству, но качеству произведений. В повести «Флейта и земля» явственно просматриваются вопросы и проблемы сегодняшнего времени. Ведь само величие айтматовского творчества в том, что его невозможно ограничить во времени! Когда рукопись, наконец, дойдёт до читателя, мы станем свидетелями того, как прозвучит заветная мысль писателя, которая всегда жила у него в сердце: «Как человеку человеком быть?!»

Будет справедливым, акцентировал А. Акматалиев, обращаясь к участникам вечера памяти мастера слова, в дальнейшем рассматривать повесть «Флейта и земля» и другие, не дошедшие до массового читателя произведения, вроде «Умер или был убит?», «Золото и снег», «Цены Бога», «Смерть у Стены плача», наряду с его известными литературными достижениями. Писательская особенность Айтматова в том, что он не делает авторского заключения, оставляя это на суд читателя, при том, что этот вопрос сложный, конфликтный, жёсткий. Если события произведения заставляют серьёзно задуматься, то это — художественное достижение писателя. И с ним обязан близко ознакомиться весь огромный современный читательский мир.

Писательская лаборатория Ч. Айтматова — неиссякаема, и её необходимо изучать повседневно. А неизданные и ещё мало изученные произведения великого словесника пока не огранены чарующим алмазом, тем более, что у рукописей есть видимые параллели с уже опубликованными, признанными и любимыми книгами писателя.

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Литературоведческий и научный дар академика давно получил мировое признание и авторитет. По мнению известных критиков и литературоведов ближнего и дальнего зарубежья, академик Акматалиев в своём неустанном исследовательском поиске создаёт новую перспективу комплексного изучения истории, мифологии, этнологии, фольклора, литературы и культуры. Естественно, что в данном контексте особый интерес представляет творчество Айтматова, его влияние на развитие мировых литератур.

Приведём лишь мнение «о главном айтматоведе планеты и страны», как дружески называют коллеги по цеху видного мирового исследователя творчества Чингиза Айтматова, доктора филологических наук Георгия Гачева.

«Безусловная новизна исследования Акматалиева состоит в том, что он вводит в айтматоведение доселе не охваченный литературоведением обширный регион тюркоязычных литератур. Под углом зрения айтматовских сюжетов и образов рассматривает автор произведения современных тюркоязычных художников и тонко обнаруживает в них перекличку сходств, различий, индивидуальных разнообразий трактовок. Если до сих пор Айтматов мог предстать для многих несколько загадочным феноменом, то проделанное Акматалиевым исследование позволяет представить творчество писателя как пик в цепи хребтов».

Такая оценка дорогого стоит. И присуждение нашему давнему и многолетнему другу «Слова Кыргызстана» высокой общественной и межгосударственной премии — достойное подтверждение.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из архива академика А. Акматалиева.

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