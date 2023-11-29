Кыргызское кино в Турции

В рамках Дней культуры Кыргызстана в Государственном Музее искусства и скульптуры в Анкаре (Турция) состоялось официальное открытие Дней кыргызского кино.



ФВ мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Тимурлан Ажымалиев, генеральный директор департамента кинематографии при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики Эркин Йылмаз, Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев, специально приглашённые официальные гости, мастера культуры и искусства Кыргызстана и Турции, кыргызы и соотечественники, проживающие в Турции.

Открывая Дни кыргызского кино, Тимурлан Ажымалиев отметил, что народ Кыргызстана и Турции, несмотря на то, что они расположены в двух разных континентах мира, близки друг другу, а сближает их общая история и богатая культура. Он добавил, что в обеих странах отмечаются важные и яркие события, в частности, недавно в Кыргызстане к 95-летию Чингиза Айтматова впервые прошёл Бишкекский международный кинофестиваль, на который в честь столетия со дня основания Турции в качестве первых гостей фестиваля пригласили деятелей кино из Турецкой Республики, «Неделя турецкого кино, «организованная с участием известных деятелей турецкого кино и показом турецких фильмов. Актриса Туркан Шорай, исполнившая главную роль в фильме, снятом в Турции по мотивам произведения Чингиза

Айтматова «Тополёк мой в красной косынке», стала почётным гостем нашего фестиваля, и её наградили специальной премией «Алтын жаабарс» Бишкекского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Также Тимурлан Ажымалиев подчеркнул, что такое тесное сотрудничество выведет страну на ещё более высокий уровень и ещё больше сблизит два народа.

На официальном открытии Дней кыргызского кино показан фильм Айбека Дайырбекова «Дарак ыры», который тепло приняли зрители. Фильм «Дарак ыры»- исторический мюзикл и кинофильм Кыргызстана в жанре дастан. В Дни кыргызского кино бесплатно покажут фильмы «Шамбала» Артыкпая Суюндукова, «Дорога в Эдем» Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу, «Дом продаётся» Таалая Кулмендеева.

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