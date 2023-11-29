Вспоминая Айымкан Жаманкулову

Прошёл вечер памяти, посвящённый 85-летию заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, историка, этнографа, основателя народного фольклорного ансамбля «Ак-Саамай» Айымкан Жаманкуловой.



В мероприятии приняли участие государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, депутаты Жогорку Кенеша, деятели культуры, общественные представители, современники, ученики и близкие Айымкан Жаманкуловой.

Суйунбек Касмамбетов в своём выступлении отметил, что Айымкан апа имела глубокое понимание традиций, обычаев и культуры кыргызского народа.

«Она стала примером для других, её деятельность и отношение к народному наследию заслуживают уважения. Айымкан Жаманкулова входит в число известных женщин, таких как Каныкей, Айчїрєк, Курманжан датка, Зууракан Кайназарова и Керимбубу Шопокова», — отметил госсекретарь.

Выступавшие на памятном вечере вспоминали жизненные уроки, мироощущение, творчество и характер Айымкан Жаманкуловой. «Сегодня её нет с нами, однако её труд и огромный вклад в культуру останутся в памяти», — подчеркнули гости мероприятия.

В завершение вечера вручены специальные награды и благодарственные письма «Общественного фонда имени Айымкан Жаманкуловой». Также состоялась концертная программа.

Наша справка. Айымкан Жаманкулова родилась в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Трудовую деятельность начала учителем, была директором школы, возглавляла техническое училище, трудилась инспектором Ала-Букинского райкома партии. Позже работала учителем, директором школы, инспектором районного отдела образования в Сокулукском районе Чуйской области. С 2005 года она — методист, главный специалист, заведующая отделом культуры районного отдела культуры. До конца жизни руководила созданным ею народным фольклорным ансамблем «Ак-Саамай».

Внесла большой вклад в строительство исторического музея в память о героях ВОВ и открытие музеев имени Зууракан Кайназаровой, Нуркамал Жетикашкаевой и Дуйшенкула Шопокова в Сокулукском районе.

Основала проекты «Адеп башаты — ападан», «Талант тамыры — элде». Она организатор многих республиканских, областных фестивалей, смотров-конкурсов. Написала книги об истории народа и земли «Сырын каткан Алтын-Така», «Рахманкул хан», «Жер энеси — Зууракан».

Труд Айымкан Жаманкуловой оценён по достоинству и ей присвоены звания: «Эл агартуунун отличниги», «Маданияттын мыкты кызматкери», Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген ишмер».

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