Под каким соусом сегодня подаётся правда

Представителям СМИ и студентам выпала возможность поучиться у ведущих специалистов медиасферы и журналистики. В рамках международного проекта «Диалог: «Россия — страны Центральной Азии» в Бишкеке состоялось двухдневное образовательное мероприятие, организатором которого выступил общественный фонд «Ой-Пикир» при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. Горчакова.

Основные цели проведения мастер-классов — совершенствование навыков подачи информации и работы с дезинформацией, формирование качественного контента с учётом требований, предъявляемых к современной журналистике.

В своей приветственной речи руководитель Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев отметил, что на сегодняшний день в мире имеет место быть активная манипуляция информацией, которая порой приводит к плачевным последствиям:

— Во всём этом потоке новостей нам важно сохранить человеческое лицо, идентичность и разум. Нужно тщательно проверять весь подаваемый материал. Традиционная форма подачи информации постепенно уходит, а новая пока только зарождается. Необходимо подстроиться под этот процесс…

Действительно, современность диктует нам свои условия, и часто последние новости интереснее узнать у любимого блогера в «Тик-Токе». Следовательно, возникает вопрос, а нужна ли нам в данный момент серьёзная журналистика в эпоху «сам себе режиссёров» и инстадив?

— Сегодня у людей появилась уникальная возможность слышать и говорить правду, — считает политолог и журналист Аркадий Гладилов. — Отдельные блогеры набирают аудиторию, в тысячи раз превышающую средства массовых информаций. Потому что эти блогеры имеют возможность без ограничений говорить правду. К любой информации необходимо подходить как к товару и, соответственно, продавать её как товар.

Но есть и другое мнение. Заведующая кафедрой журналистики Бишкекского государственного университета имени К. Карасаева Асель Эшимканова твёрдо уверена, что без серьёзной журналистики невозможно построить свободное, независимое, демократическое государство. С ней были солидарны многие присутствующие, ведь часто непрофессиональный человек, вещающий на весь мир, не имеет понятия о навыках подачи информации. Неосторожно преподнесённая новость может спровоцировать конфликт или другие негативные действия. В погоне за популярностью блогер использует непроверенную «сенсационную» информацию, которая оказывается ложью или имеет совершенно иную трактовку и подтекст.

А редакор представительства «Российской газеты» в Кыргызстане Данияр Каримов считает, что сегодня СМИ в нашей стране находятся в поиске источника финансирования, выбор которых совсем не велик. Часто за некоторыми информагентствами стоят некоммерческие организации и фонды, которые и диктуют им повестку дня.

Помимо пленарных дискуссий, присутствующие приняли участие в мастер-классах «Навыки работы с достоверной информацией и противодействия фейкам в условиях дефицита времени», «Мнение имею» — осознанное формирование сетевого имиджа», «Упаковка контента, или Почему формат решает?»

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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