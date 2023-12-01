Садыр Жапаров: “ Моя главная задача — построить достойную жизнь для моего народа”

Президент Садыр Жапаров принял участие в республиканском молодёжном форуме «Кыялымдагы Кыргызстан».

Мероприятие началось с показа видеоролика и пролога, посвящённого данному форуму. Далее участники форума — представители активной молодёжи из разных сфер деятельности — выступили с обращениями к Президенту Садыру Жапарову. Затем глава государства выступил с речью:

«Уважаемые молодёжные лидеры!

Участники форума «Кыялымдагы Кыргызстан»!

Дорогие друзья!

Я очень рад приветствовать вас сегодня на общенациональном молодёжном форуме. Эта площадка создаёт возможность выслушать вас и вместе с ответственными государственными органами обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся жизни нашей молодёжи.

Почти три года назад я инициировал первый форум «Кыялымдагы Кыргызстан» и встретился в январе 2021 года с представителями молодёжи в качестве ещё кандидата в Президенты. Я не хочу останавливаться

подробно на тех результатах, которых мы смогли добиться за прошедшее с прошлого форума время. Скажу лишь о главных достижениях — демонтаже политической коррупции. Тогда, три года назад, на выборах я обещал нашему народу начать беспощадную борьбу с коррупцией. Вы знаете, что по итогам наша страна смогла вернуть Кумтор, мы добились повышения почти в два с половиной раза доходов бюджета, раскрыли лицо мафии, которая, как спрут, запустила свои руки в карман каждого гражданина, в каждую статью бюджета, воровала большую часть налогов и приватизировала таможенную границу. Когда меня избрали, эта мафия практически была уверена, что всё останется как прежде, и даже, возможно, что мы начнём ещё с большим азартом вместе с ними грабить страну. Так же думали многие наши либералы, большая часть нашей городской молодёжи и международного сообщества. В нас поверил и поддержал только простой народ, и мы не могли его предать, подвести, не оправдать доверия и надежды. Я давно решил для себя, что надо работь либо на народ, либо на себя. Мне не по пути с ворами. Я могу многое простить, но никогда не прощу тех, кто ворует будущее нашего народа. Я считаю, что мне и моей команде получилось за три года вывести страну из ямы. Избежать серьёзного кризиса, который нам угрожал вследствие пандемии, глобального всплеска инфляции, крупнейших за последние восемьдесят лет геополитических потрясений. Мы спокойно и уверенно выплачиваем рекордные суммы государственного долга. Больше того, мы уже несколько раз повысили зарплаты, пенсии и пособия. Мы укрепили нашу армию. Закуплена новая техника практически для всех сфер экономики. Мы смогли восстановить в стране порядок.

Дорогие друзья!

Таким образом мы вышли на дорогу развития. Конечно же, это только начало. На самом деле, когда меня народ привёл к власти, я даже не мог предположить, в каком глубоком кризисе находилось наше государство. Я не мог предположить, что у нашей команды уйдёт так много времени на восстановление работы базовых функций государства. По сути, нам пришлось заново собрать аппарат государственного управления. Проведены конституционная реформа, слияние аппарата правительства в администрацию Президента, ротация региональных руководителей, борьба с излишней бюрократией и сокращение ненужных кадров.

На сегодня мои самые главные задачи — это создание новых рабочих мест и строительство доступного жилья.

Это также и вопросы, которые больше всего сейчас волнуют молодёжь Кыргызстана. Создание возможностей для нашей молодёжи устроиться на достойную работу — это самый верный путь развития всего нашего народа. Я не стану сейчас уходить в детали, но совсем скоро вы увидите, как быстро начнут разворачиваться десятки и десятки новых производств, по которым за эти годы проводились переговоры. Вот, например, только что парафировано, наконец, соглашение по строительству на Иссык-Куле солнечной электростанции на 1000 МВт. Первый контакт с компанией «Чайна Пауэр», крупнейшей в Китае и в мире энергетической компанией, у меня состоялся около двух с половиной лет назад. Но пришлось не только внести изменения в несколько законов, принять около десяти новых правительственных документов, но и добиться стабилизации политической ситуации у нас в стране. Никто не спешил к нам с инвестициями, потому что не верили, что у нас будет порядок и стабильность. Откровенно говоря, зимой ждали весны, а летом осени, сезона новых митингов и беспорядков. Как только в мире увидели, что в Кыргызстане укрепилось государство, так поток серьёзных инвесторов увеличился в несколько раз. В итоге в селе Тору-Айгыр построили ферму солнечных электробатарей на площади длиной в двадцать и шириной десять километров, больше чем на двадцати тысячах гектарах, мощностью в один гигаватт часов электроэнергии.

По этому показателю эта станция станет первой в странах бывшего СССР и войдёт в топ 10 крупнейших солнечных станций во всём мире. Строительство и эксплуатация этой станции Тору-Айгыр-1000 создаст пятьсот высокооплачиваемых новых рабочих мест.

Таких реальных проектов у нас сейчас запускается одновременно десятки. Я надеюсь, что к концу следующего года мы запустим множество предприятий.

Дорогие мои братишки и сестрёнки!

Наши милые юноши и девушки!

Моя самая главная задача — построить достойную жизнь для моего народа! Я надеюсь и верю, что сегодняшняя молодёжь будет не только потребительски и пассивно ждать этого прекрасного будущего, но станет активно содействовать государству в реализации этой задачи, воплощении в жизнь нашей национальной мечты. В этой связи в качестве главы государства я призываю всю нашу молодёжь сконцентрировать своё внимание на следующих трёх направлениях.

Первое — это освоение новых знаний, инноваций и технологий. Я говорил и в прошлый раз на молодёжном форуме, что нам нужно стремиться к построению экономики знаний. Я очень прошу вас инвестировать в себя и свои знания. Прежде всего инвестировать своё время, которое дороже золота. Сегодня у вас под руками информационные и учебные ресурсы со всего мира, доступ к любому материалу в электронном формате, видео, сотни обучающих приложений. К сожалению, я знаю, что большинство из вас проводит время, бесцельно следя за красивыми картинками и смешными видео. Я вас прошу выбрать какую-то тему и выделять хотя бы час в день освоению новых полезных навыков, пусть это иностранный язык, игра на гитаре, обучение программированию, или, например, освоение новой техники сельхозкультуры. Очень важно читать книги, дорогие друзья. Нужно учиться думать и размышлять, формулировать и выражать свои мысли. Важно развивать творческое мышление и навыки предпринимательства, финансовую грамотность. Экономику знаний, креативную экономику и культурное общество нам удастся построить, инвестируя в своё саморазвитие, поглощая знания и читая книги, и внести свой вклад в построение сильного и процветающего государства в новую эпоху.

Второе — это укрепление нашего общенационального единства и солидарности. Мы не должны делиться по регионам, национальностям, социальному статусу и прочее. Я вас прошу не делиться на сельских и городских и по другим признакам. Вы все — молодёжь единого Кыргызстана. Давайте объединяться, а не разъединяться. Вместе с глобализацией ощущается, что меняется мир, и мы теряем свои духовные ценности, забываем наши традиции и моральные установки. Очень важно, чтобы мы вели себя подобающе как в обществе, так и в виртуальном мире, соцсетях. В нашем обществе не должно находиться хамство и грубость.

Мы должны поставить цель строительства справедливого общества, где каждый чувствует себя в безопасности и достоинство каждого охраняется не только законом и государством, но и всеми другими гражданами. Особое внимание я вас всех прошу обратить на защиту и уважение наших девушек и женщин, заботу о каждом ребёнке, оказать внимание пожилым. Агрессии и жестокости нет и не может быть никакого оправдания. Давайте станем предельно добры и вежливы друг к другу.

Третье — это бережное отношение к нашей прекрасной природе и охрана окружающей среды. Вашему поколению придётся жить в стремительно меняющемся мире не только из за внедрения искусственного разума и распространения роботов. К сожалению, нам всем надо адаптироваться к наступившему изменению глобального климата. Вы все видели этим летом, как быстро пересохли реки, которые ещё в прошлом году были полноводными. Это значит, что все мы должны заново пересмотреть все свои привычки и произвести переоценку ценностей. Мы должны внедрить такие технологии, как капельное орошение, на всех наших полях. Экономить воду, электричество, переходить на современные технологии, конечно же, беречь нашу уникальную флору и фауну. Мы должны максимально сохранить наш образ жизни и сделать всё необходимое, чтобы вашим детям и внукам жилось комфортно на нашей земле. Я вылетаю в Дубай на 28-ю конференцию по изменению климата. Мы взяли на себя большие глобальные обязательства по лидерству в устойчивом развитии горных регионов всего мира. Я прошу всю нашу молодёжь проявить понимание по вопросу окружающей среды и изменения климата. В качестве главы государства я даю вам слово, что мы усилим поддержку системы образования и профессиональной подготовки, чтобы вы получили знания и навыки, которые важны для успеха в современном мире.

Второе, я уже сказал, что важный приоритет — это создание новых рабочих мест. Особое внимание я уделю стимулированию создания больших возможностей для трудоустройства молодых людей в новых отраслях экономики. Я также поручаю сегодня разработать отдельную госпрограмму поддержки молодых предпринимателей. Мы должны обеспечить ресурсами и площадками для поддержки молодых предпринимателей, включая доступ к финансированию и программам менторства. Я обещаю расширять возможность участия молодёжи в формировании политики и процессе принятия решений на национальном и местном уровнях.

Уважаемые участники форума!

Народ Кыргызстана по праву гордится своей славной тысячелетней историей. Наши предки создали в своё время государства, которые потрясали всю Центральную Азию. Они оставили нам в наследство чудесную страну вместе с восхитительными культурой и традициями. Теперь всё это богатство перешло в ваши руки.

Любезные наши молодые люди, вы и есть те созидатели, которым предстоить преумножать и дальше развивать нашу культуру и экономику. Сегодня перед нами стоят очень важные задачи! Вы вносите очень ценный вклад в развитие нашего государства, и я верю в то, что вы продолжите своё участие в деле подъёма страны и завтра. Именно поэтому я хочу ещё раз сказать, что нашей молодёжи принадлежит ответственность построения процветающего будущего. Мы гордимся нашей молодёжью. Неважно, чем вы занимаетесь сейчас, я знаю, что каждый из вас старается внести свой честный вклад в подъём нашей экономики и развитие нашего народа. Ваша энергия и потенциал — это ключ к нашему процветанию. Мы помним, что тысячи молодых волонтёров пришли на помощь во время пандемии. Отдельно я хотел бы выразить восхищение храбрыми молодыми пограничниками, которые по-геройски отстояли нашу землю, честь и достоинство нашего народа ценой своих жизней в прошлом году в Баткене. Вечная вам слава! Ваш подвиг никогда не будет забыт! Наши спортсмены сегодня занимают призовые места на мировых соревнованиях, высоко поднимают наш флаг и прославляют на весь мир страну. И вообще, кто работает сегодня в отрасли строительства? Наша молодёжь! Кто вспахивает поля и работает в скотоводчестве? Молодёжь! Возьмём промышленность, художественное искусство, любую другую отрасль, кто сейчас создаёт успех страны?

Конечно же, молодёжь! И поэтому, уважаемые представители молодого поколения, давайте все вместе начнём напряжённо работать и построим процветающее общество, где установлено верховенство закона и царит взаимоуважение, прочно основанное на инновациях и находящееся в устойчивом развитии. Мы рассчитываем, что молодёжи Кыргызстана принадлежит не только будущее, но и сегодняшний день страны, и имеем на это высокие надежды.

Да здравствует молодёжь Кыргызстана! Да здравствует многонациональный народ Кыргызстана! Да здравствует поколение обновления Кыргызстана!

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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