Плодотворные встречи в Лондоне

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в открытии первого заседания Кыргызско-Британского Делового Совета в Лондоне.

В своём выступлении он отметил, что мероприятие создаёт не только платформу для делового обмена, но и закладывает основу для прочного партнёрства, которое принесёт пользу обеим странам. «Кыргызско-Британский Деловой Совет — не просто организация. Это свидетельство общего видения будущего нашей экономической кооперации и инновационного подхода. Он послужит мостом между деловыми сообществами стран, способствуя диалогу и конструктивному партнёрству», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что потенциал экономического сотрудничества огромен, и Совет послужит катализатором для воплощения его в реальность. «Я призываю все предприятия, как крупные, так и малые, активно сотрудничать с организацией. Независимо от того, изучаете ли вы новые рынки, ищете инвестиционные возможности или хотите установить партнёрские отношения, Совет всегда готов поддержать вас», — заключил Акылбек Жапаров.

На первом заседании присутствовали бизнесмены из различных сфер деятельности двух стран.

Во время рабочей поездки Акылбек Жапаров встретился с президентом Лондонской фондовой биржи Томом Атеборроу. Глава Кабмина открыл сессию одной из старейших и крупнейших торговых площадок ценных бумаг мирового масштаба. А также оставил запись в книге почётных гостей Лондонской фондовой биржы.

Акылбек Жапаров провёл переговоры с представителями международных инвестиционных банков по выпуску зелёных евробондов и выходу кыргызстанских компаний на IPO. Он отметил, что рабочая поездка в Великобританию направлена на установление деловых контактов с британскими и международными финансовыми институтами и компаниями. «Учитывая новые внешние вызовы и задачи по реализации крупных национальных проектов в энергетике и транспортной инфраструктуре, Кабинет министров приступил к разработке новой экономической программы. Одним из основных её направлений является развитие фондового рынка», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина добавил, что изучаются преимущества внедрения в Кыргызстане элементов английского права, в первую очередь, в сферы экономики и финансов.

В свою очередь Том Атеборроу выразил готовность к сотрудничеству в области развития фондового рынка.

Также Акылбек Жапаров встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Глава Кабмна отметил, что организация является многолетним и надёжным партнёром Кыргызстана, который оказывает республике значимую поддержку по всем ключевым областям развития.

«Наша экономическая политика направлена на решение стратегических задач. Реализация намеченных реформ, основной целью которых является ускоренный экономический рост за счёт поддержки субъектов предпринимательства, привлечения прямых инвестиций и существенного увеличения объёмов экспорта, и запуска крупных инвестиционных проектов в области энергетики и транспортной инфраструктуры», — сказал Акылбек Жапаров.

Одиль Рено-Бассо в свою очередь отметила, что плодотворное двустороннее сотрудничество продолжится.

По итогам встречи подписан ряд документов. Это «Реконструкция объездной дороги в Иссык-Кульской области от села Балбай Баатыр до города Каракол» (47,3 млн евро); «Цифровизация электроснабжения» (14,63 млн евро); «Реабилитация систем водоснабжения города Базар-Коргон» (8,5 млн евро).

Также Акылбек Жапаров встретился с Лорд-мэром Лондона, главой корпорации City of London Майклом Майнелли. Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан придаёт приоритетное значение углублению двусторонних отношений с Соединённым Королевством в экономическом направлении. «Я лично приехал в Лондон, чтобы участвовать в международной конференции MINEX и пригласить британских и международных потенциальных партнёров к тесному сотрудничеству», — сказал он.

Акылбек Жапаров добавил, что Кабинетом министров принят ряд мер, направленный на создание благоприятного инвестиционного климата. «Мы работаем над улучшением бизнес-среды, упрощением процедур регистрации и лицензирования, а также снижением административных барьеров для иностранных инвесторов», — сказал глава Кабмина.

В свою очередь Майкл Майнелли отметил, что на территории Кыргызстана уже есть офисы ряда британских компаний. Он выразил уверенность в том, что работа в этом направлении продолжится, а также в том, что всестороннее сотрудничество между двумя странами достигнет высокого уровня.

Во время рабочей поездки Акылбек Жапаров встретился с главой британской компании Rotschild and Co. Ариэлем де Ротшильдом. Они обсудили ряд вопросов в сфере финансов. Также глава Кабмина провёл переговоры с исполнительным директором инвестиционного фонда Franklin and Templton Мариусом Дэном. Они обменялись мнениями по управлению активами.

Кроме того, он встретился с руководителем консалтинговой компании SRK Consulting Тимом Ларксом. Акылбек Жапаров отметил, что, развивая сотрудничество в горнодобывающей отрасли, всегда готовы привлечь к этой работе не только отечественных, но и всех заинтересованных инвесторов, бизнес-круги в том числе, на принципах государственно-частного партнёрства.

Акылбек Жапаров также участвовал в круглом столе по критическим минералам. «В целях обеспечения энергетической безопасности, развития экологически чистых источников энергии и борьбы с изменением климата Кыргызстан заинтересован в развитии добычи полезных ископаемых», — сказал он.

Состоялась встреча и с представителями компании Renaissance Capital, где обсуждены вопросы привлечения инвестиций, представляющих взаимный интерес.

Помимо этого, Акылбек Жапаров выступил с речью на крупнейшей европейской конференции Mines and Money/Resourcing Tomorrow, собравшей на одной площадке инвесторов и представителей горнодобывающих компаний со всего мира, а также встретился с рядом инвесторов.

Также провёл переговоры с государственным министром по инвестициям Великобритании Нусрат Гани. Стороны выразили заинтересованность в углублении и развитии двусторонних отношений в торгово-экономической, миграционной сферах, а также в укреплении сотрудничества.

Кроме того, председатель Кабмина встретился с деловыми кругами Лондона. Представители бизнеса выразили готовность к ведению предпринимательской деятельности в нашей стране и получили ответы на интересующие их вопросы. Акылбек Жапаров пригласил их на инвестиционный форум, который состоится в Кыргызстане в 2024 году.

Акылбек Жапаров провёл встречу с исполнительным директором одного из крупнейших банков мира ICBC Standart Bank Plc Вэнбином Вангом, в ходе которой обсуждено сотрудничество в горнодобывающей отрасли. По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между открытым акционерным обществом «Кыргызалтын» и ICBC Standard Bank Plc.

Затем Акылбек Жапаров посетил Геологическую службу Великобритании и ознакомился с её деятельностью. По итогам подписан документ о сотрудничестве между Геологическими службами стран. Глава Кабмина отметил, что соглашение поспособствует активизации межведомственного сотрудничества.

Также Акылбек Жапаров встретился с исполнительным директором международного инвестиционного банка Citi Group Грантом Карсоном. Он сообщил, что наша республика заинтересована в налаживании взаимовыгодного и долгосрочного партнёрства.

В свою очередь Грант Карсон выразил готовность к сотрудничеству, добавив, что ведение деятельности во всех регионах мира выгодно для банка.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов и международным инвестиционным банком Citi Group.

Далее глава Кабмина встретился с руководителем отдела развития рынка Лондонской биржи металлов Робином Мартином. Он заявил, что видит потенциал для важного партнёрства, в частности, в сфере выхода цветных металлов из Кыргызстана на мировой, в том числе британский рынок через биржу.

Робин Мартин в свою очередь сообщил о готовности к торгово-экономическому сотрудничеству с Кыргызстаном, как и с другими странами мира.

