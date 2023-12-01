Лучший подарок — пустая тарелка

Знаете, чем повар школьной столовой круче своего коллеги из элитного ресторана? Тем, что первый сможет за 20 минут накормить до полусотни голодных школьников, а второй за это время вряд ли сможет сварить даже макароны. Именно поэтому составление меню для учащихся школ доверяют избранным профессионалам.

РАСПОРЯДИЛИСЬ ПО УМУ

На днях в Бишкеке прошёл первый форум стран СНГ по школьному питанию. Провести такое мероприятие — инициатива Президента Садыра Жапарова.

До этого, в мае 2023 года, будучи в Москве, глава государства поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за помощь в реализации в нашей стране проекта «Оптимизация школьного питания».

Сегодня 80 процентов школ уже сумели создать у себя необходимые условия для организации горячих обедов для школьников. К концу текущего года планируется, что все средние общеобразовательные учебные заведения будут кормить своих младшеклассников супами и кашами с пылу с жару.

Есть ещё одна хорошая новость. Правительство России приняло решение о выделении $15 миллионов на реализацию третьей фазы проекта по развитию у нас системы школьного питания. Реализовываться она будет, как и раньше, региональным представительством Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Проект рассчитан на три года.

Программу школьного питания запустили в 2006 году. Однако тогда систему закупок выстроили неэффективно. Местные администрации закупали коржики или булочки на все школы района. Поставщик мог привезти выпечку на несколько дней вперёд. В итоге к концу недели дети получали уже такие чёрствые завтраки, что их невозможно было есть. Так продолжалось шесть лет, пока в 2012 году не встал

вопрос о вреде такой еды.

Стало очевидным, что растущему организму ребёнка булочки с чаем недостаточно. Необходимо полноценное и сбалансированное питание. Тогда правительство страны обратилось во ВПП ООН с просьбой помочь в реформировании системы школьного питания. На просьбу охотно откликнулись. Существенно помогла Российская Федерация, и в частности Институт отраслевого питания.

Его директор Владимир Чернигов несколько раз посещал нашу страну, чтобы обсудить огромный круг вопросов, прежде чем проект начал полноценно работать.

— Первое, на чём сконцентрировали внимание, — где кормить детей, ведь в большинстве школ, особенно в сельской местности, столовые просто находились в удручающем состоянии, не говоря уже об оборудовании и поварах, — рассказал «СК» Владимир Чернигов. — Очень важно было разработать меню для детей таким образом, чтобы соблюсти витаминный баланс, также, чтобы в рацион входил необходимый минеральный комплекс. Мы изучали, какими продуктами школу обеспечит тот или иной регион. Мы понимали: еда в учебных заведениях должна быть здоровой, полезной, безопасной и, конечно же, вкусной. Школьное меню, по большому счёту, — завершающая стадия, и, чтобы к ней подойти, необходимо проанализировать и собрать очень сложный конструктор: учесть условия региона, действующие нормативные требования, наличие оборудования, количество денег, продукты, их качество. И только в конце получается то, что видят в тарелке ученик и его родители. Чаще всего мы собираем меню из доступных продуктов и бюджета, но обязательное требование — приоритет компонентов, особенно нужных детям.

Итогом этого кропотливого труда взрослых стали тысячи маленьких кыргызстанцев, которые на больших переменах уплетают за обе щёки наваристые супы и ароматные котлеты.

По словам Владимира Чернигова, наша страна оказалась единственной из СНГ, где не утеряли финансирование на государственном уровне.

— Это важно, даже независимо от той суммы, которая выделяется: вся механика выделения средств из госбюджета, доведение их до регионов, распределение на муниципалитеты и школы. Ведь когда это утрачивается, восстановить сложнее, чем отремонтировать даже школу, — пояснил он.

Комментируя итоги работы программы «Оптимизация школьного питания», министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева отметила, что, даже несмотря на то, что республику нельзя назвать экономически благополучной, удалось наладить необходимую инфраструктуру для организации горячих обедов, что важно для развития подрастающего поколения.

Также министр сообщила о планах увеличения бюджета, выделяемого государством на эти цели. По её словам, Министерство образования и науки направило депутатам предложение с просьбой рассмотреть при утверждении финансового плана возможность увеличения финансирования на школьное питание.

Представитель и страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане Кожиро Накай назвал Бишкекский форум по школьному питанию историческим и отметил, что мероприятие такого масштаба в СНГ проводится впервые, и хорошо бы, чтобы оно стало традиционным.

— Вопрос, который мы здесь обсуждаем, имеет особый социальный аспект, — считает Кожиро Накай. — Поэтому важно, чтобы страны Содружества наладили сотрудничество по вопросам школьного питания, обменивались опытом и изучали новые методы и инструменты.

МЕНЮ ДЛЯ РЕГИОНА

Одно из учебных заведений, где успешно работает проект, — школа имени Акчал уулу Дуйшена в селе Ак-Добо Бакай-Атинского района Таласской области. Программу здесь начали реализовывать в 2016 году.

— У нас была столовая, но там требовался капитальный ремонт, — рассказал «СК» директор Израил Кондубаев.

— Средств на это не было, а что касается продуктов, то денег хватало только на чай и какую-нибудь выпечку.

Разве это еда? Дети ведь растут, им необходимо полноценное питание. О проекте «Оптимизация школьного питания» я знал и настоятельно требовал, чтобы мы тоже стали его участниками. Нам пошли навстречу, но с условием — надо отремонтировать столовую. Мы с коллегами посоветовались и обратилась за помощью к родителям. Те с радостью согласились. Нам удалось сделать капительную реконструкцию, а потом ВПП ООН поставила кухонное оборудование. Повара прошли специальное обучение. Я, когда впервые зашёл посмотреть, что и как готовится, просто был в шоке. Столько всяких заморочек, в которых может разобраться только специалист.

Как утверждает Израил Кондурбаев, правильное питание уже даёт о себе знать. Дети стали меньше болеть, а успеваемость улучшилась.

Ещё одна школа, где детишки едят суп, как в санатории, находится в селе Ак-Жар, здесь же в Таласской области. Хозяйничает на кухне настоящая «булочкина» фея — Батма Кулманова, у которой каждая калория на своём месте. И, как она призналась, лучшая похвала её труду — чистя тарелка.

— При разработке меню учитывается масса нюансов, — рассказала она. — Во-первых, время, когда, какие продукты лучше усваиваются. Всё зависит, в какую смену учатся дети. Например, утром очень полезны горячие молочные каши, и обязательно со сливочным маслом. Здесь есть белок, кальций, а вот углеводов меньше. После обеда — больше животных жиров и клетчатки. Мы стараемся чай не давать, а варим компоты из сухофруктов. Они полезнее.

До звонка на большую перемену остаётся совсем немного времени, и у поваров и кухработников начинается аврал. Надо успеть накрыть столы, чтобы блюда не остыли, но и не были слишком горячими, чтобы дети успели за 20 минут, что длится перемена, не спеша поесть.

Любовь БОРИСЕНКО.

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