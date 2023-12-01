Равнение на образование

Хорошая новость для выпускников школ из Кыргызстана! Ежегодно Россия увеличивает количество квотных мест в своих вузах для наших абитуриентов. Известно, что на следующий учебный год Правительством РФ выделено около 700 квот, в то время как в прошлом году выделили 500. В России обучаются около 14 тысяч студентов из Кыргызстана.



Такие данные озвучили спикеры на форуме выпускников российских и советских вузов в Кыргызстане «Российское образование — ключ к успеху», прошедшем в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б. Ельцина. В нём приняли участие три поколения: выпускники, окончившие учебные заведения во времена Советского союза, (по словам экспертов, оно было самым качественным), выпускники, обучавшиеся в российских вузах, студенты КРСУ и других кыргызских университетов.

«Кыргызстан и Россия эффективно сотрудничают в области образования, ведётся работа по строительству 9 совместных школ, во всех регионах республики реализуется проект «Российский учитель за рубежом», успешно работает российско-кыргызский консорциум технических вузов и их филиалы. Принято решение об открытии Московского государственного университета имени М. Ломоносова в городе Каракол», — письменное приветствие от министра образования и науки Догдоркуль Кендирбаевой зачитал начальник управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Азамат Найманбаев.

От себя он добавил, что в Азиатский рейтинг лучших вузов вошли 4 кыргызстанских учебных заведения: КГТУ им. И. Раззакова, АУЦА, КТУ «Манас» и КРСУ.

Участников форума поприветствовал по видеосвязи министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Он отметил, что ежегодно российские вузы выпускают в профессиональное плавание 3000 граждан Кыргызстана. Это высококвалифицированные специалисты, которые строят успешную карьеру и вносят значительный вклад в развитие разных отраслей экономики и социальных сфер республики. По его словам, вместе с министром образования нашей страны были достигнуты договорённости, где акцент в работе будет сделан на подготовку будущих педагогов, инженеров, медиков — специальностей, особенно востребованных на рынке труда.

Также он подчеркнул, что каждый российский выпускник вносит неоценимый вклад в развитие партнёрства России и Кыргызстана, в продвижение русского языка и укрепление дружбы народов.

Руководитель представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев рассказал о том, по каким именно специальностям выделены квотные места для граждан КР, среди них: 72 места — педагогическое направление, 70 — медицина, 35 — творческие специальности. В программе участвуют более 100 вузов. Квоты могут получить как выпускники школ, так и студенты, желающие обучаться в магистратуре и аспирантуре, а также работающие специалисты, которые думают получить повышение квалификации на соответствующих программах дополнительного образования.

— В нашей стране насчитывается более 10 тысяч выпускников российских и советских учебных заведений, которые успешно работают во всех отраслях народного хозяйства, — рассказал президент ассоциации выпускников российских вузов Кубанычбек Жумалиев.

Во время пленарного заседания участники обсудили перспективы и возможности, которые даёт российское образование гражданам нашей страны и вопросы трудоустройства выпускников российских вузов по возвращении в Кыргызстан. Выступающие рассказали о планах создания совместного кыргызско-российского аграрного университета, который в перспективе может стать младшим братом КРСУ, но акцент будет сделан именно на устойчивое развитие аграрно-технологического направления.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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