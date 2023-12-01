Сила творческого духа, или Когда говорит глина

В Национальном музее изобразительного искусства имени Г. Айтиева открылась большая экспозиция керамических композиций известного художник Эшболота Токтогонова «Сила духа», посвящённая 80-летию автора. Подобная встреча мастера керамики со зрителем — подарок публике и профессионалам, а также просто любителям изоискусства.

Представленные в зале композиции смотрелись вполне органично, но были и те, что требовали иного антуража. Тематика весьма обширная и техники работы тоже разнообразные. Многое вызывало немалый восторг, а над другим стоило поломать голову…

Работы художника самобытные, неожиданные в решении избранной темы, привлекающие

секретом авторского обжига, который позволил получить удивительный блеск или, наоборот, грустную тусклую окраску. В экспозиции — изделия плотные, подвижные, малоформатные и монументальные, холодные и пылающие, где-то серьёзные и добрые. Вдруг начинаешь понимать, что перед тобой не красивость, а красота. Порой даже не верилось, что всё это создано, в общем-то, пусть из специальной, но глины. Особенно привлекают авторские работы — декоративные вазы, керамические поделки и художественные композиции «Тайная радость», «Двое», «Восток», «Медитация», «Напряжение», «Крылатые горы», «Экология», «Земля Алтая», «Мурас», «Древности», «Лабиринт», «Воин», «Крик».

Даже в многофигурных керамических произведениях мастеру удаётся найти стержневой образ, не дающий композиции «рассыпаться». Удивительно, как свои собственные чувства и впечатления художнику удаётся выразить в керамике. Недаром замечательный живописец Марк Шагал называл художников вместилищем эмоций. Вот и неким визуальным особняком стоит художественная керамика Токтогонова из его авторской серии «Тищина» («Высота», «Цветок», «Мелодия»). В них есть от живописи, где проступают тени, полутона, образная фигурность. Мы обычно воспринимаем керамику как-то объёмно с нескольких сторон. В работах Токтогонова мастерство автора изящно, эмоционально, порой воздушно, канонично и лаконично выдержанно. А композиции также соответствуют его авторскому видению и пониманию красоты.

В представленных работах стихия керамики как будто ясна. Керамика сродни земле: близка ей по составу и закалке в огне и под солнцем, где она обретает твёрдость и каменную крепость. И вот эта, казалось бы, ясность и говорит о мудрости человеческой жизни и силе духа людей, которые не ломаются перед вызовами и испытаниями истории. Так и теплота керамики в работах мастера не затухает и не перестаёт привлекать художника. Эшболот Токтогонов — один из основоположников национальной керамики, она исторически живописна и нередко повествовательна. У мастера она в некотором роде — эпический «сказ», близка и к живописи, архитектуре, скульптуре.

Его работы удивительно отражают время, в котором на смену традиционным изделиям приходят концептуальные произведения: на смену классики, но не на замену. Потому что художник по природе созидатель, и какие бы катаклизмы и перемены ни происходили за окнами мастерской, он остаётся живым, воспринимаемым, и продолжает созидать, пока живёт. В этом сила творческого и человеческого духа подлинного художника, которая, безусловно, вдохновляет Эшболота Токтогонова и заставляет через «искусство живого огня» говорить каменную керамику.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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