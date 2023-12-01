Айтматовские образы — герои скульптур

В экспозиции художественной выставки скульптур, посвящённой 95-летию мирового мастера слова, нашего выдающегося земляка Чингиза Айтматова, открывшейся

в столичной галерее «Дубовый парк», представлено около 30 скульптурных произведений художников.



Выставка их работ — в честь знакового юбилея писателя, ставшего ещё при жизни культовой фигурой мирового масштаба, безусловно, благодаря его достижениям в искусстве слова. Он в полной мере выполнил своё предназначение на этой земле, став лицом целой эпохи и особенно советского Востока, его незабвенным летописцем, оказав благотворное влияние на развитие кино, оперы и балета, мировоззренческое видение целого поколения землян.

Многогранность осмысления человеческого бытия, присущая Айтматову, не позволяет исчерпывающим образом передать изобразительными средствами сложные перипетии событий, происходящих на страницах его книг. Свою задачу художники и ваятели видят гораздо скромнее. Это, скорее, повод прикоснуться к наследию великого современника и попытка личностного размышления на эту непростую тему. Скульпторы в силу профессиональной специфики творчества и индивидуальных склонностей избирают собственную образную систему, в которую органично вписывается их эмоциональное восприятие авторских произведений. При этом они удачно избегают буквального слепого иллюстрирования, отдавая предпочтение свободной творческой импровизации.

Представленные работы предлагают множество образных трактовок и интонаций, даже на одно и то же произведение мастера порой имеется завидное разнообразие жанров и технологий, ибо литературное наследие Айтматова богато по смыслу, философии, оттенкам чувств и психологически тонко выписанных им характеров. Ваятели обратились к героям произведений Ч. Айтматова и внесли своё личное прочтение и творческую интерпретацию (работы С. Ажиева «Толгонай», Урустама Пазылова и Кебек уулу Нурлана «Султанмурат», Мунарбек уулу Марселя «Манкурт», Рахат Токтобаевой «Толгонай», Айдарбека Усукеева «Сары-Озекская степь», Тамилы Маматовой «Плаха», Жыргалбек уулу Чентемира «Крик природы», Эрлана Баймаматова «Плач волчицы», Эмиля Турдалиева «Красное яблоко», «Семья» Кутмана Араколова).

Скульпторы концентрируют внимание и на передаче красоты романтичных образов кыргызских женщин Толгонай, Алтынай, Джамили и Мырзагуль. С подчёркнутой декоративностью и полифоничной красочностью исполнены художниками фигуры Тонабая Искена Абдалиева, Гульсары Токторалы уулу Кубаныча, Данияра и Джамили Бакыта Иманбаева, Матери-оленихи Токторалы уулу Кубаныча. Более монументальное и драматичное, согласно с эпическими и мифологическими лейтмотивами творчества писателя, мы находим в работах «Сон» Алтая Усенова, «Мать-олениха» Болоткана Абдиева, «Грёзы» Андыбек уулу Онургена, «Мать-земля» и «Млечный путь С. Аджиева. Лаконичны скульптурные решения композиций «Х-роды» Кебек уулу Нурлана и «Султанмурат» Мирланбека Осоналиева. Апофеозом темы разделения между прошлым и будущим — красной линии мастерства Ч. Айтматова — явилось убедительное прочтение в композициях Алтая Усенова «И дольше века длится день», Бообека Арыкеева «Белое облако Чингисхана», Токторалы уулу Кубаныча «Манкурт», Жыргалбек уулу Чентемира «Пленник».

В скульптурных работах явственно прослеживается совмещение чисто реалистического подхода к трактовке айтматовской темы («Танабай» И. Абдалиева, «Мырзагуль» А. Жороева) наряду с художественными экспериментами и стилизацией («Толгонай» и «Танабай» Р. Токтобаева, «Кыямат» Т. Маматова, » Гульсары» Токторалы уулу Кубаныча, «Данияр и Джамиля» Б. Иманбаева, «Х-Торот» Кебек уулу Нурлана).

Неудивительно, что скульпторов привлекает и сама харизматическая личность писателя, и они пытаются передать её через его портретный образ (С. Ажиев «Древо творчества»). Очевидно и оправданно авторами использование приёмов символизма, абстракции, знаковых элементов, что расширяет смысловую нагрузку литературного айтматовского феномена благодаря разной природе выразительных средств литературы и ваяния.

Чингиза Айтматова всегда глубоко волновала свобода высказывания и возможностей собственной дистанции от политической демагогии. В силу магии своего таланта ему удалось настоять на этом и состояться в рамках советской идеологии.

Выставка скульптурных произведений в Дубовом парке — искренняя дань памяти великому писателю, мастеру литературного слова и своеобразный духовный посыл содружества ваятелей в выразительном разнообразии их художественных предпочтений.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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