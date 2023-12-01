Показали себя в Баку

Кыргызстан успешно участвовал в выставке, посвящённой 25-летию Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии и национальным экономикам стран-участниц СПЕКА, которая прошла в Баку, Азербайджанской Республики.

Цели участия Кыргызстана — привлечение капитала, представление потенциала экспортно-ориентированной продукции, поиск новых партнёров и экспортных рынков. Стоит отметить, что павильон страны оформлен в национальном стиле, представляет богатство культуры и традиций, где обозначены инвестиционные проекты, отечественная этно-национальная продукция и достижения, способствующие укреплению экономических связей и сотрудничества между странами Центральной Азии. Кыргызстан акцентирует внимание на своих успехах в различных секторах, включая энергетику, сельское хозяйство, информационные технологии и туризм.

Организаторами выступили Министерство экономики и коммерции, Национальное агентство по инвестициям при Президенте, Министерство сельского хозяйства и Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики. На площадке выставки проведены ряд встреч с представителями бизнес-среды стран Центральной Азии, а также Азербайджанской Республики.

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