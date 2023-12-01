Выставка халал-индустрии

В Стамбуле прошли «Халал Экспо-2023», а также «Девятый Всемирный саммит халал».

Мероприятие состоялось в сотрудничестве с Организацией исламского сотрудничества, Институтом стандартизации и метрологии исламских стран, Центром развития исламской торговли, под эгидой Президента Турецкой Республики и в сотрудничестве с турецкой компанией Discover Events.

В нём в онлайн-формате принял участие Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, отметивший в своём обращении важность развития и всесторонней поддержки халал-индустрии.

Выставка представляет собой крупнейшую площадку международной торговли продуктов питания, что позволяет для представителей халяльного сектора возможность в продвижении своих услуг и продуктов, а также увеличения торговли и инвестиции в этом секторе. Цели участия в выставке — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей стран Организации исламского сотрудничества, а также создание условий для производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и изделий перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках, в соответствии с международными стандартами и требованиями к халал-продукции. На мероприятии представители ГУ «Центр по развитию халал-индустрии» при Минэкономики провели встречи с партнёрами и участниками выставки других стран для укрепления деловых отношений в сфере развития халал (адал)-индустрии. Кыргызская сторона на выставке представила продукцию отечественных производителей: ОсОО «Салих ЛТД», ЗАО «Шоро», ОсОО «Яшар Групп», ОсОО «Адал Азык» («Тойбосс»), ОсОО «Дары Тянь-Шаня».

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