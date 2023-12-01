Улучшение качества воздуха

В Минприроды совместно с Центром климатического финансирования готовится проект по линии Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA).

В августе 2023 года Центр климатического финансирования разработал и направил проектную заявку в адрес KOICA на общую сумму 10 миллионов долларов США грантовых средств с целью улучшения качества воздуха в Бишкеке и его окрестностях. Проектная заявка предварительно одобрена штаб-квартирой KOICA.

Для предварительного изучения ситуации по качеству воздуха в Бишкеке и потребностей по улучшению системы мониторинга за его качеством Бишкек посетила миссия KOICA. Эксперты встретились с представителями ключевых ведомств, включая Минприроды, МЧС, МЭК, Госстрой, мэрию Бишкека и ПП ПКР в Чуйской области. Эти встречи призваны выявить конкретные потребности и определить мероприятия будущего проекта.

На итоговой встрече эксперты KOICA представили основные результаты изучения. Миссия подтвердила актуальность и важность проекта, а также определила конкретные потребности в рамках каждого компонента будущего проекта. На следующем этапе в случае окончательного одобрения проекта планируется полное изучение для подготовки технико-экономической документации.

Минприроды и ЦКФ выражают благодарность KOICA за продвижение проекта по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике, а также всем заинтересованным сторонам за активное участие и содействие в этом важном проекте и ожидают долгосрочных положительных результатов для экологического благосостояния Кыргызстана.

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