Направление — инклюзивная зелёная экономика

В Бишкеке официально запущена программа «Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской Республике» под эгидой Министерства экономики и коммерции. Программа софинансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия, Европейским Союзом и правительством Швейцарской Конфедерации.



В открытии приняли участие главные партнёры программы — послы Германии, Швейцарии и Европейского союза, Германское общество по международному сотрудничеству, а также представители частного сектора и международных организаций, которые способствуют переходу страны к инклюзивной зелёной экономике.

После приветствия стороны подписали финансовое соглашение между Кыргызской Республикой в лице Министерства экономики и коммерции и представителями партнёров по развитию.

Отметим, что Программа — это стратегическая инициатива, реализуемая с 2020 года. Благодаря эффективным результатам она продлена до 2026 года с выделением дополнительного финансирования партнёрами по развитию. Основная цель программы — укрепление перехода к инклюзивной зелёной экономике, направленной на повышение благосостояния населения Кыргызстана. Для достижения этой цели эксперты программы продолжат оказывать поддержку местным производителям и предпринимателям в улучшении перспектив получения дохода и использовании зелёных технологий.

На мероприятии представлены ключевые направления и инициативы, реализуемые в рамках программы.

Кроме того, представители партнёрских организаций из регионов продемонстрировали достижения в применении зелёных технологий и подходов устойчивого развития. Также состоялось первое заседание Наблюдательного совета по реализации программы «Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора», состоящего из представителей государственных органов КР, кыргызских ассоциаций и представителей ЕС, Германии и Швейцарии.

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