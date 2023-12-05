Парадигма развития Нового Узбекистана

Парадигма развития Нового Узбекистана основывается на принципе «человек — общество — государство»

Реформирование общества, нацеленное на комплексную модернизацию и социально-экономический прорыв, нельзя представить без либерализации и формирования эффективной системы защиты прав и свобод человека. И вполне закономерно, что в реформах Узбекистана большое внимание уделяется демократизации всех сторон жизни общества. Одним из шагов на пути к достижению поставленных целей стала конституционная реформа.

Внесенные по итогам всенародного референдума поправки в Основной закон страны исключительно важны для Узбекистана. Конституция служит фундаментом всех осуществляемых преобразований. Так, согласно статье 1 Конституции в новой редакции Республика Узбекистан провозглашена социальным государством.

В этом контексте целесообразно рассмотреть положения статьи 127 Основного закона РУз в новой редакции, где закреплена гарантия самоуправления граждан, логически связанная с построением в Новом Узбекистане демократического и правового государства, в котором обеспечиваются права и свободы человека.

Так, статья 127 Конституции РУз гласит: «Органами самоуправления являются сходы граждан в поселках, кишлаках и аулах, а также в махаллях городов, поселков, кишлаков и аулов, избирающие председателя.

Органы самоуправления граждан не входят в систему органов государственной власти и в соответствии с законом вправе самостоятельно решать вопросы местного значения исходя из интересов граждан, исторических особенностей развития, а также национальных ценностей, местных обычаев и традиций.

Государство создает необходимые условия для осуществления деятельности органов самоуправления граждан, оказывает им содействие в реализации полномочий, определенных законом. Порядок выборов, организация деятельности и полномочия органов самоуправления граждан определяются законом».

Таким образом, Конституция не только торжественно провозглашает наличие институтов самоуправления граждан, но и в полной мере выражает правовую гарантию, обеспечивающую развитие народной инициативы при высокой степени свободы выбора. Примечательно, что данные гарантии отражены во всем содержании Конституции в новой редакции.

В свою очередь статья 36 Основного закона гласит: «Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также общественного контроля над деятельностью государственных органов». Самоуправление граждан является проявлением власти народа, который должен действовать самостоятельно в решении вопросов местного значения, исходя из интересов населения, исторических и иных местных обычаев и традиций.

Самоуправление граждан выступает одной из основ демократического строя Нового Узбекистана. Оно не только признается, но и гарантируется Конституцией и законами, которые могут служить общеполитическими, морально-этическими, экономическими, правовыми, организационными и иными гарантиями самоуправления граждан. Закрепляя данную статью, государство обязуется поддерживать и защищать развитие органов самоуправления граждан.

Согласно статье 83 Конституции РУз, административно-территориальное устройство республики состоит из областей, районов, городов, поселков, кишлаков, аулов, а также Республики Каракалпакстан. В свою очередь Закон Республики Узбекистан «Об административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан», принятый Президентом 28 августа 2020 года, установил следующие основные понятия:

города районного подчинения — населенные пункты с численностью населения, как правило, не менее семи тысяч человек, имеющие промышленные предприятия и развитую инфраструктуру;

районы — административно-территориальные единицы в составе областей, Республики Каракалпакстан, состоящие, как правило, из городов, поселков, кишлаков и аулов;

районы в городах — части территорий городов со статусом административно-территориальных единиц, как правило, с численностью населения не менее двадцати тысяч человек, состоящие из сходов граждан (махаллей);

поселки — населенные пункты с численностью населения, как правило, не менее двух тысяч человек, расположенные вблизи промышленных предприятий, железнодорожных станций и других важных объектов, состоящие из сходов граждан (махаллей);

кишлаки и аулы — населенные пункты, расположенные на территории районов, состоящие из сходов граждан (махаллей).

Идеи «Во имя чести и достоинства человека» и «Государство для людей» легли в основу Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. И, как отмечал Президент Шавкат Мирзиёев, сегодня понятие чести и достоинства человека не является чем-то абстрактным и высокопарным. «Когда мы говорим об этом, мы имеем в виду, прежде всего, обеспечение мирной и безопасной жизни каждого гражданина, его основных прав и свобод. Для достижения этой цели мы поставили перед собой задачу эффективно использовать возможности института махалли — уникальной для мира демократической структуры, дальнейшего расширения его полномочий, чтобы в конечном итоге превратить махаллю в решающее звено нашего общества. Если в махалле царит мир, будет мирно и в стране. Если махалля будет благоустроенной, то благоустроенной будет вся страна», — сказал глава государства на расширенном совещании по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, прошедшем 26 января прошлого года.

Стратегией развития Нового Узбекистана определены 100 целей во имя чести и достоинства человека, первая из которых подразумевает повышение эффективности деятельности института махалли, превращение ее в базовое звено общественного управления и контроля. Поставлены такие задачи, как расширение полномочий махаллей и укрепление их финансовой самостоятельности в целях решения социально-экономических проблем территорий непосредственно на местах; обеспечение участия граждан в жизни своей махалли и прямого диалога между государственными органами и махаллями; цифровизация процессов, направленных на работу с населением в махаллях; создание системы обращения во все государственные органы из махаллей, оказание государственных и социальных услуг непосредственно в махалле; усиление системы государственной поддержки с учетом выявления «точек роста» махаллей и специализации на предпринимательской деятельности населения, проживающего в махаллях.

Исторически в Узбекистане органы самоуправления граждан играли очень важную роль в развитии общества, выступали объединяющим и интегрирующим элементом. Они всегда активно участвовали в разработке и реализации программ социально-экономического развития на местном уровне, проводили общественные слушания, где граждане могли высказывать свои предложения и идеи по улучшению жизни в своем районе. В основном их миссия заключалась в создании условий для участия граждан в принятии решений, касающихся их собственного благосостояния.

При избрании населением органов самоуправления граждан оно поручает им решение вопросов местного значения от своего имени. При этом органы самоуправления граждан должны постоянно учитывать мнение населения. Рассматриваемая норма Основного закона республики предусматривает, что для органов самоуправления граждан обязательным является учет мнения населения и информирование его о принятом решении. Здесь важно отметить тот факт, что органы самоуправления граждан не входят в систему органов государственной власти и в соответствии с законом вправе самостоятельно решать вопросы местного значения исходя из интересов граждан. Это создает сопричастность жителей страны к развитию места своего проживания, повышает уровень гражданской ответственности каждого.

С ростом авторитета органов самоуправления граждан в стране существенно трансформировалась нормативно-правовая база. Так, постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в махаллях» от 19 января 2022 года внедрена должность лидера молодежи в каждой махалле городов, поселков, сел и аулов, в задачи которого входит организация эффективной работы с молодежью и содержательная организация свободного времени молодежи в махаллях. А в целях поднятия на новый уровень системы работы с семьями, женщинами и представителями старшего поколения, дальнейшего совершенствования поддержки махаллей, эффективной организации деятельности и обеспечения взаимодействия лиц, ответственных за работу «махаллабай» 1 марта 2022 года Президент подписал Указ «О мерах по совершенствованию системы работы с семьями и женщинами, поддержки махалли и старшего поколения».

В целях выведения на новый уровень системы «махаллабай» и привлечения дополнительных средств на реализацию новых социальных проектов путем увеличения показателей собираемости налога на имущество физических лиц и земельного налога с физических лиц Президент подписал постановление «О дополнительных мерах по расширению финансовых возможностей махаллей путем внедрения системы «Бюджет махалли» от 26 декабря 2022 года. Также с этого года граждане получили возможность распределять 30 процентов от дополнительных доходов областного бюджета (до этого только районного и городского), а средства на инфраструктуру махаллей распределяются только посредством инициативного бюджетирования.

Широкомасштабные реформы, начатые в стране по инициативе Президента, вывели на новый уровень деятельность органов самоуправления граждан. Особое значение органов самоуправления граждан в жизни народа и государства определяется необходимостью повышения их роли в проводимых масштабных реформах. Именно на территориях органов самоуправления граждан в большинстве случаев формируется общее мнение по актуальным вопросам политической, экономической и культурной жизни, определяются правила поведения людей в обществе.

Хотя органы самоуправления граждан и органы государственной власти на местах являются взаимонезависимыми структурами, их работа на основе взаимопомощи — главный фактор достижения намеченной цели в реализации социальной власти. Какими бы самостоятельными ни были эти органы в системе власти, они должны работать во взаимодействии, потому что у них есть общие задачи. Так, оба органа оказывают помощь гражданам в реализации их права на участие в управлении делами общества и государства; принимают участие в решении социально-экономических задач, проведении культурно-массовых мероприятий на своей территории; обеспечивают исполнение законов Республики Узбекистан, указов и постановлений Президента и постановлений правительства.

Для государства органы самоуправления граждан важны прежде всего как структура власти, контактирующая с населением. Они должны быть подключены к цепочке управления и в то же время являются основными источниками информации для населения и органов государственной власти. В системе государственной власти, а также самоуправления граждан наиболее близкой к населению структурой являются органы самоуправления, так как они чувствуют настроения, интересы и чаяния народа. Органы самоуправления предоставляют возможность гражданам активно участвовать в принятии решений, касающихся их жизни и развития их территории. Это способствует развитию гражданского общества и укреплению доверия между народом и властью. Также они имеют возможность разрабатывать и реализовывать программы и проекты по развитию местной экономики, что способствует созданию рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию предпринимательства.

Европейская хартия местного самоуправления, утвержденная 15 октября 1985 года, гласит: основные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются Конституцией или законом. Хартия обязывает применять основные правила, гарантирующие политическую, административную и финансовую независимость местных органов власти, а также предусматривает, что принцип местного самоуправления должен быть признан в национальном законодательстве и там, где это применимо. Местные органы власти должны избираться на основе всеобщего голосования.

Порядок выборов председателя схода граждан в Республике Узбекистан определяется Законом «О выборах председателя схода граждан» от 15 октября 2018 года, который позволяет избирать руководство органов самоуправления граждан на принципах открытости, прозрачности и свободного волеизъявления. Организация деятельности и полномочия органов самоуправления граждан определяются Законом «Об органах самоуправления граждан». В целом данные законы являются наглядным свидетельством укрепления в системе общественного и государственного строительства принципов демократии.

Осуществление контроля за государственными институтами со стороны общества в последние годы тоже стало важным аспектом обеспечения прозрачности, эффективности и ответственности деятельности государственных органов. Общественный контроль способствует предотвращению коррупции и злоупотреблений властью, помогает анализировать использование бюджетных средств и требовать отчетности и прозрачности в принятии решений. Граждане имеют право знать, какие решения принимаются и соответствуют ли они их интересам. Контроль общества также помогает улучшить качество предоставляемых государством услуг в здравоохранении, образовании, социальном обеспечении.

Общественность может выявлять проблемы и недостатки в системе, а также предлагать свои идеи и решения для их улучшения.

Таким образом, создание открытой и ответственной политической системы в государстве невозможны без участия граждан. Контроль общества за ходом реформ способствует открытости госорганов и их готовности отвечать на потребности людей. Парадигма развития Нового Узбекистана, основанная на иерархии «человек-общество-государство», прежде всего, ставит цель благополучия человека и создания устойчивого общества.

И в завершение, считаю, уместно вспомнить известные слова третьего Президента США Томаса Джефферсона, который говорил: «Законы и человеческие институты должны идти рука об руку с прогрессом человеческого разума. По мере того, как совершаются новые открытия, как открываются новые истины, а обычаи и мнения меняются с изменениями обстоятельств, должны развиваться и институты государства и общества, они также должны идти в ногу со временем».

Гулноза Исмаилова.

Доктор юридических наук, профессор, приглашенный профессор Университета Джорджа Вашингтона (США).

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