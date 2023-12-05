Действовать во имя будущих поколений

Президент Садыр Жапаров в выставочном центре Expo City Dubai принял участие в церемонии открытия Всемирного саммита действий по климату.

Мероприятие проведено под эгидой Организации Объединённых Наций. В этом году в нём приняли участие более

70 000 человек, включая лидеров более 140 государств. Участники Саммита обсудили последствия изменения климата, усилия по сокращению выбросов парниковых газов и другие актуальные вопросы.

Глав делегаций, прибывших на мероприятие, приветствовал Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахайян и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал заседаний.

Далее Президент Садыр Жапаров выступил в Сегменте высокого уровня 28-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата с национальным заявлением.

«Уважаемый господин председатель,

Уважаемые главы делегаций,

Дамы и господа,

Выражаю признательность Его Высочеству Президенту Объединённых Арабских Эмиратов, шейху Мохаммеду бин Заеду Аль Нахаяну за организацию климатического саммита.

Надеюсь, что на саммите мы не только обозначим проблемы, но и примем решения, которые должны реализовать без промедления.

Мы не можем допустить, чтобы после наших встреч ничего не менялось и дела шли, как обычно. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы это благоприятно отразилось на жизни наших будущих поколений. По оценкам экспертов, наблюдается резкое повышение температуры в Кыргызстане, как и в Центральной Азии в целом, чем в среднем по планете. Изменение климата уже привело к интенсивному таянию ледников и сокращению площади оледенения, резкому увеличению периодов засухи и маловодья, ухудшению здоровья людей, а также всё большему числу стихийных бедствий. Это очень негативно повлияло и влияет на ключевые сектора экономики, прежде всего энергетику и сельское хозяйство. Ущерб от прямых и косвенных потерь увеличивается с каждым годом.

Ледники, находящиеся в горных экосистемах Кыргызстана и Центральной Азии, имеют жизненно важное значение для водноэнергетической и продовольственной безопасности и экологической стабильности. Согласно последнему отчёту Всемирной метеорологической организации о водных ресурсах, сокращение площадей оледенения в горах Тянь-Шаня и Памира, части «Третьего полюса мира», негативно повлияло на жизненно важные реки в регионе. В этой связи наша страна более двадцати лет стала последовательным двигателем повестки интеграции горной тематики в международные переговоры на всех уровнях.

Мы признательны всем партнёрам за поддержку инициативы Кыргызской Республики по принятию на 77-й сессии Генеральной Ассамблее ООН резолюции «Устойчивое горное развитие», в рамках которой 2023-2027 годы объявлены Пятилетием действий по развитию горных регионов. В реализации этой инициативы мы надеемся на поддержку не только горных, но и всех других стран в реализации принятого Глобального плана действий по данной резолюции Генассамблеи ООН, поскольку горы — это водонапорные башни, обеспечивающие водой около двух миллиардов людей.

Кыргызстан, понимая важность коллективных действий, объединяет страны в Группу друзей горных стран, а также присоединился к Группе друзей криосферы и Форуму стран, уязвимых к изменению климата, платформе, объединяющей наиболее уязвимые к изменению климата страны и производящие наименьшее количество выбросов. Считаем, что подобными усилиями Кыргызстан вносит свой посильный вклад в копилку общих усилий международного сообщества в борьбе с изменением климата. Мы призываем международное сообщество поддержать усилия горных стран, направленные на решение климатических и экологических проблем горных экосистем.

Уважаемые коллеги, Кыргызстан как страна с низким уровнем выброса парниковых газов остаётся приверженным целям Парижского соглашения и планирует к 2030 г. сократить выбросы на 16% от уровня выбросов по сценарию «бизнес как обычно», а при наличии международной поддержки — на 44%.

К 2050 г. на платформе зелёного развития наша страна планирует достичь углеродной нейтральности. Для реализации данных целей Кыргызстан намерен реализовать проекты в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе по строительству гидроэнергетических станций. Мы сейчас используем только 13% от общего потенциала в 142,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Мы рассчитываем на финансирование международных партнёров по развитию в реализации нашего огромного гидроэнергетического потенциала. Считаем, что за счёт запуска ВИЭ проектов можно достичь более эффективного использования и управления водными ресурсами в Кыргызстане и регионе с учётом выработки экологически чистой энергии, что поспособствует укреплению энергетической, экологической и продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других стран региона.

Приглашаем инвесторов вкладывать в наши зелёные проекты.

Для привлечения инвесторов идёт постоянный процесс совершенствования законодательной базы, направленной на улучшение инвестиционного климата страны, который предусматривает льготные условия для инвесторов в развитии возобновляемых источников энергии. Принята среднесрочная тарифная политика на электроэнергию, которая позволяет повысить эффективность и инвестиционную привлекательность проектов по строительству электростанций. В Кыргызской Республике на сегодня принят ряд мер, направленных на развитие ВИЭ и внедрение энергосберегающих технологий. Субъектам ВИЭ предоставлены преференции, льготы и налоговые послабления. Тариф для них составляет 5 центов США без учёта налогов. Создан Фонд зелёной энергетики, который имеет право бессрочного пользования землями, пригодными для использования ВИЭ.

В 2021 г. Кыргызстан одним из первых в Центральной Азии представил обновлённый определяемый на национальном уровне вклад в Парижское соглашение. В настоящее время разработан План реализации ОНУВ, а также завершается разработка долгосрочной Концепции достижения углеродной нейтральности до 2050 г., идёт подготовка Национального адаптационного плана. Мы разрабатываем программу «Создание национальной структуры повышенной прозрачности в рамках Парижского соглашения», направленную на повышение прозрачности климатических мер в соответствии с международно-признанными стандартами. Кыргызская Республика также активно занимается реализацией национальной программы «Жашыл мурас» по увеличению лесных площадей, и только лишь за 2022 год высадили более 8 миллионов насаждений.

Дорогие участники, Очевидные уже всем климатические изменения показывают, что человечество движется в направлении саморазрушения, выбросы бьют рекорды, финансовые обязательства промышленно развитых стран остаются невыполненными. При этом цель ежегодно аккумулировать финансирование в размере 100 млрд долларов США пока не достигнута. В соответствии с духом Парижского соглашения призываю мировое сообщество, в первую очередь развитые страны, к более активной поддержке развивающихся уязвимых горных стран, в том числе через скорейший запуск Фонда по потерям и ущербу, предоставление прямой финансовой поддержки и новейших технологий на безвозмездных условиях, а также создание механизмов обмена внешнего долга на климатические проекты. Более того, хотел бы обратить внимание стран-доноров на то, что процесс и механизм получения имеющего климатического финансирования усложнён, финансовые ресурсы не сконцентрированы и распределяются через большое количество различных фондов, учреждений и институтов. Это, по моему мнению, не способствует эффективному и справедливому распределению имеющихся финансовых ресурсов.

Призываю мировое сообщество, в первую очередь развитые страны-доноры, к более целенаправленной работе по аккумулированию объёмов климатического финансирования, упрощению механизмов его получения и созданию новых механизмов поддержки развивающихся стран. Убеждён, что создание инновационных механизмов и инвестиционных инструментов поспособствует привлечению финансовых ресурсов для поддержки устойчивых проектов по адаптации и смягчению последствий изменения климата. Необходимо привлечь частный сектор к аккумулированию климатического финансирования. Важно укрепить партнёрство между правительствами, частным сектором и международными финансовыми институтами. Рассчитываю на то, что проблематику горных экосистем включат в качестве приоритетных вопросов в повестку дня COP-28, по аналогии с проблематикой малых островных развивающихся государств, и мы начнём активно работать на последующих конференциях сторон. В завершение хочу призвать действовать сейчас во имя будущих поколений. Убеждён, что только вместе мы можем изменить курс и заложить основу для безопасного и устойчивого будущего нашей планеты.

Благодарю за внимание».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -