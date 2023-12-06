Объявления о закупке ТРУ (Закуп реагента флотации OXFLOAT, закуп отводов, закуп запорной арматуры, закуп фланцев и задвижек)

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
Лот №3 – Закуп реагента флотации OXFLOAT
Лот №4 – Закуп отводов
Лот №5 – Закуп запорной арматуры
Лот №6 – Закуп фланцев и задвижек
3. 06.12.2023 г. (с 8–00) — начало тендера, 13.12.2023 г. (до 9–00)- окончание приема предложений и тендерных документов.
13.12.2023 г.— вскрытие ценовых предложений.
3.1. Лот №3 06.12.2023 г. (с 8–00) — начало тендера, 20.12.2023 г. (до 9–00)- окончание приема предложений и тендерных документов.
20.12.2023 г. – вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Статус: Завод – изготовитель, официальный представитель.
5. Условия поставки:
Лот №3 – DDP склад ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту до 75 календарных дней с момента подписания Договора.
Лот №4– DDP склад Бишкек, ул. Кулатова 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту до 30 календарных дней с момента подписания Договора.
Лот №5 – DDP склад Бишкек, ул. Кулатова 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту до 30 календарных дней с момента подписания Договора.
Лот №6 – DDP склад Бишкек, ул. Кулатова 8 (Incoterms 2010), срок поставки по лоту до 30 календарных дней с момента подписания Договора.
6. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел.:+996 (312) 585858 (39 197 доб.), моб. 0556 773 886, Arthur.kim@kazminerals.com Ким Артур.
Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
7. Особые условия:
7.1. Опыт поставок аналогичных товаров.
7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.4. Неделимость лота.
Приложение
Дата публикации: 9:00, 06-12-2023
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