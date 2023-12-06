Объявления о закупке ТРУ (Кислоты ХАЛ, Запасные части Retsch, Спецодежда)

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

Лот № 7- Кислоты ХАЛ (6 032$)

Лот № 8- Запасные части Retsch (4 645$)

Лот № 9- Спецодежда (5 300$)

3. 06.12.2023г. (с 8-00) — начало тендера, 13.12.2023г. (до 9-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.

13.12.2023г.— вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

5. Условия поставки:

Лот №7 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №7- до 90 дней с момента заключения договора.

Лот №8 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №8- до 84 дней с момента заключения договора.

Лот №9 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №9- до 40 дней с момента заключения договора.

6. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел .: +996 (312) 585858 (39193 доб.), моб. 0770 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender.

7. Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.

7.4. Неделимость лота.

7.5. Наличие лицензий (Лот№7).

7.6. Статус официального представителя завода-изготовителя (Лот№8).

Приложение

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