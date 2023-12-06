Объявления о закупке ТРУ (Кислоты ХАЛ, Запасные части Retsch, Спецодежда)

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
Лот № 7- Кислоты ХАЛ (6 032$)
Лот № 8- Запасные части Retsch (4 645$)
Лот № 9- Спецодежда (5 300$)
3. 06.12.2023г. (с 8-00) — начало тендера, 13.12.2023г. (до 9-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.
13.12.2023г.— вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
5. Условия поставки:
Лот №7 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №7- до 90 дней с момента заключения договора.
Лот №8 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №8- до 84 дней с момента заключения договора.
Лот №9 – DDP г.Бишкек/ГОК Бозымчак (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №9- до 40 дней с момента заключения договора.
6. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел.: +996 (312) 585858 (39193 доб.), моб. 0770 000 418, urmat.makeshev@kazminerals.com, Урмат Макешев. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender.
7. Особые условия:
7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.
7.2. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.
7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
7.4. Неделимость лота.
7.5. Наличие лицензий (Лот№7).
7.6. Статус официального представителя завода-изготовителя (Лот№8).
Приложение
Дата публикации: 9:00, 06-12-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: