Объявления о закупке ТРУ (Закуп мыломоющих средств, Закуп запасных частей к технике BobCat, CLG, Doosan, Toyota)

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

Лот №1 — Закуп мыломоющих средств (3 722,12$)

Лот №2 – Закуп запасных частей к технике BobCat, CLG, Doosan, Toyota (60 770,88$)

06.12.2023г. (с 8-00) — начало тендера, 13.12.2023г. (до 8-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.

13.12.2023г. — вскрытие ценовых предложений.

3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

3.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

4. Условия поставки:

Лот №1 – DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №1 — до 40 календарных дней с момента подписания Договора.

Лот №2 – DDP склад «Бишкек» (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №1 — до 120 календарных дней с момента подписания Договора.

5. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные тел .: +996 (312) 585858 (193 доб.), моб. 0770 000 420, evgeny.pichurin@kazminerals.com Евгений Пичурин.

Для получения аналогичных условий конкурса необходимо пройти по ссылке https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

6. Особые условия:

6.1. Опыт поставок аналогичных товаров.

6.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

6.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

6.4. Неделимость лота.

Приложение

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