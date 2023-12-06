Объявления о закупке ТРУ (елочные украшения и аксессуары, РТИ)

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка-Акиева109/пр. Чуй.

2. Предмет закупки:

Лот№10 –елочные украшения и аксессуары (1 785$),

Лот№11 -РТИ (33 700$)

3. 12.2023 г. —08:00 начало тендера,13.12.2023 г. -09:00-окончание приема предложений и тендерных документов.

4. 13.12.2023 г. — вскрытие ценовых предложений.

5. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

5.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

5.3. Условие поставки: DDP г.Бишкек (Incoterms 2010), Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные т ел.: +996 (312) 580858 (191 доб.), моб. 0770 000 268, Ernest.Sultanov@Kazminerals.com, Султанов Эрнест.

Электронный портал https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7. Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 5 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки в течении 60 календарных дней.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТМЦ.

Приложение

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