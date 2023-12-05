Совместный призыв — сохраним горы!

Президент Садыр Жапаров в г. Дубае выступил на Первом заседании Комитета высокого уровня по глобальному подведению итогов по адаптации на тему: «Адаптация к изменению климата в Кыргызской Республике как горной стране». Мероприятие прошло в рамках Сегмента высокого уровня 28-й Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.



«Уважаемый председатель,

Уважаемые главы делегаций!

Сегодня я выдвигаю безотлагательный призыв к этой Конференции Сторон-28 к запуску нового глобального диалога, который сосредоточим на ключевом взаимодействии гор и климата.

Горы — это не просто величественные ландшафты; они водные башни мира, колыбели биоразнообразия и стражи здоровья нашей планеты. В то же время они одни из наиболее чувствительных экосистем к изменению климата. То, что происходит в наших горах, имеет глубокие последствия не только для живущих в высокогорных районах, но и для всей жизни на Земле. Кыргызская Республика, как и многие горные страны, наблюдает последствия изменения климата на собственном опыте. Наши ледники тают, наше биоразнообразие под угрозой, а наши люди, которые веками жили в гармонии с этими ландшафтами, сталкиваются с беспрецедентными вызовами.

В октябре этого года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь с крыши мира, рядом с Эверестом, привёл факт того, что Непал за последние 30 лет потерял треть своих ледников. Такая же ситуация наблюдается и у нас в Кыргызстане. Это действительно безумие, которое надо остановить. Горные страны уже объединяют усилия. Мы признательны всем партнёрам за поддержку инициативы Кыргызской Республики по принятию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Устойчивое горное развитие», в рамках которой 2023-2027 годы объявлены Пятилетием действий по развитию горных регионов. Хотел бы поблагодарить правительства Андорры, Непала, Бутана и других стран за совместную работу по продвижению этой инициативы. Наш совместный призыв к новому механизму диалога не только о горах, это о глобальной климатической системе. Горы играют ключевую роль в погодных паттернах, водных циклах и углеродном хранении. Защита их — это не региональный вопрос, это глобальная необходимость.

В духе единства и коллективных действий, которые символизирует эта конференция, я призываю все нации, особенно те, которые имеют горные районы, поддержать эту инициативу. Вместе мы можем разработать стратегии, адресующие уникальные вызовы, с которыми сталкиваются горы, и таким образом значительно способствовать устойчивости глобального климата. Наша планета находится на перепутье. Решения, которые мы примем здесь, определят будущее наших гор и, следовательно, нашего мира. Давайте выберем путь сотрудничества, предвидения и действий».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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