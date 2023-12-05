Встречи Президента

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетил ОАЭ. В Дубае он провёл переговоры с министром энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов Сухейлем Аль-Мазруи.

Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах.

Глава государства поблагодарил за приглашение принять участие в Сегменте высокого уровня 28-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Садыр Жапаров отметил, что ОАЭ имеет передовой опыт и инициативы в борьбе с изменением климата, и выразил уверенность, что вопросы, поднятые на Саммите, уже в скором времени дадут результаты. Он подчеркнул, что Кыргызстан придаёт большое значение развитию дружественных отношений с ОАЭ. В данном контексте Президент отметил, что подписание трёхстороннего Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызстана, компанией «Масдар» и французской компанией «Электрисите де Франс» откроет очень интересные перспективы сотрудничества в сфере гидроэнергетики.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что следовало бы в ближайшее время детально согласовать и определить совместные проекты, которые планируется реализовывать в Кыргызстане. Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан обладает большим энергетическим потенциалом, однако на сегодня водноэнергетический потенциал освоен всего на 13%. В этой связи Президент считает, что надо широко применять зелёные технологии, внедрять и развивать возобновляемые источники энергии.

В свою очередь министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи поблагодарил главу государства за принятие приглашения участвовать в предстоящем Саммите и передал тёплые слова приветствия от имени Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заеда Аль Нахайяна. Министр детально затронул вопросы, касающиеся реализации совместных проектов в энергетике, гидроэнергетике и развития возобновляемых источников энергии, в частности, с компанией «Масдар». Сухейль Аль-Мазруи, поблагодарив Садыра Жапарова за поддержку данной компании, выразил уверенность в том, что проект окажется успешным и принесёт большие инвестиции в Кыргызстан.

Он обозначил и готовность дубайской стороны делиться своим опытом в сфере энергетики, предоставлять необходимые консультации.

Вместе с тем он подчеркнул заинтересованность в реализации намеченных планов в рамках подписываемого Меморандума с кыргызской стороной в кратчайшие сроки. Министр добавил, что реализацию проектов возьмёт под личный контроль. В завершение министр энергетики и инфраструктуры Сухейль Аль-Мазруи отметил приверженность своей страны к укреплению двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном в широком спектре областей.

Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного саммита действий по климату встретился с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы расширения двустороннего кыргызско-монгольского сотрудничества в различных сферах и наметили приоритеты совместного взаимодействия на перспективу.

Президент Садыр Жапаров и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, подчеркнув, что Кыргызстан и Монголия — дружественные страны, высказались за активизацию партнёрства в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах между двумя государствами.

Президент Садыр Жапаров также встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммадом Саифом Аль-Сувейди.

Перед началом переговоров в присутствии главы государства состоялась церемония подписания уставных и учредительных документов кыргызско-эмиратской совместной холдинговой компании «Абу-Даби Кыргыз Инвестмент».

Основная цель создания ОАО «Абу-Даби Кыргыз Инвестмент» — привлечение прямых инвестиций из ОАЭ в экономику Кыргызстана для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.

В беседе состоялся обмен мнениями относительно потенциального экономического сотрудничества и стратегических инвестиционных возможностей. Глава государства подчеркнул, что ОАЭ — братская страна для Кыргызстана, а народы объединяют исторические и духовные узы дружбы. Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придаёт большое значение развитию дружественных отношений с ОАЭ и старается развивать, укреплять взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил плодотворную историю сотрудничества между Кыргызстаном и Фондом развития Абу-Даби. И выразил уверенность, что «Абу-Даби Кыргыз Инвестмент» станет хорошим примером инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

В свою очередь генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохаммад Саиф Аль-Сувейди констатировал сложившиеся дружеские отношения между двумя странами. Он особо подчеркнул, что руководство страны высоко оценивает успехи по укреплению связей с Кыргызстаном и дорожит выстроенным взаимодействием, независимо от реализуемых совместных проектов.

В завершение Мохаммад Саиф Аль-Сувейди заявил о готовности расширять и укреплять двустороннее сотрудничество с Кыргызстаном в широком спектре областей.

Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного саммита действий по климату провёл двусторонние встречи с руководством ряда стран.

Глава государства встретился с Президентами: Туркменистана — Сердаром Бердымухамедовым, Словении — Наташей Пирц-Мусар и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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