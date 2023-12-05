Подписаны документы

В рамках рабочего визита Президента Садыра Жапарова в Объединённые Арабские Эмираты подписан трёхсторонний Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызстана, компаниями Abu Dhabi Future energy company PJSC-Masdar и Еlectricitе de France.



Церемония состоялась в присутствии главы государства, после чего прошли переговоры с представителями обеих компаний. Садыр Жапаров, с удовлетворением отметив подписанный документ, выразил уверенность в том, что в скором времени начнётся его практическая реализация. Он подчеркнул, что кыргызская сторона предоставит всё необходимое для обеспечения качественного исполнения условий в рамках Меморандума. Садыр Жапаров призвал участников встречи обратить особое внимание на гидроэнергетический потенциал страны, который составляет около 142,5 млрд кВт ч в год, но используется на данный момент не более чем на 13%. Он особо подчеркнул, что Кыргызстан взял твёрдый курс на развитие зелёной экономики.

В свою очередь представители компании Masdar отметили важность реализуемого в Кыргызстане проекта в рамках подписанного документа — строительство в Иссык-Кульской области солнечной электростанции — и подчеркнули, что намерены использовать свой опыт для поддержки целей Кыргызстана в области чистой энергии.

На встрече руководители компаний обозначили готовность к расширению сотрудничества и обсуждению перспективных проектов с кыргызской стороной.

Также состоялась церемония подписания уставных и учредительных документов кыргызско-эмиратской совместной холдинговой компании «Абу-Даби Кыргыз Инвестмент» между Министерством экономики и коммерции Кыргызстана и Фондом развития Абу-Даби.

Подписали документы министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев и генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохаммад Саиф Аль-Сувейди.

Основная цель создания ОАО «Абу-Даби Кыргыз Инвестмент» — привлечение прямых инвестиций из ОАЭ в экономику Кыргызстана для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. Компания профинансирует проекты в сфере энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, развития экспорта, использования новых технологий, модернизации промышленности и другие. Уставный капитал Компании составит $100 млн с последующей возможностью увеличения. Управлять компанией предстоит совету директоров, состав которого сформирован представителями кыргызской стороны и Фонда развития Абу-Даби. Штаб-квартира компании расположится в Кыргызской Республике.

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