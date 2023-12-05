Инициатив мало, требуются деньги

Министр Жээнбек Кулубаев принял участие в мероприятии высокого уровня на тему: «Зов гор: кто нас спасёт от климатического кризиса?», организованном Непалом на полях COP-28, Конференции Сторон РКИК ООН в Дубае.

Председателем выступил премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал Прачанда. В своём обращении он особо подчеркнул, что горные страны должны работать вместе и сообща для борьбы с изменением климата и предотвращения интенсивного таяния горных ледников. В этой связи он выразил признательность кыргызской стороне и другим странам, представленным на мероприятии, за их усилия в продвижении горной повестки.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора, а также представители международных организаций в сфере климата и экологии, в том числе Международного центра комплексного развития горных районов, Международной инициативы по климату криосферы.

Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш отметил уязвимость горных стран перед изменениями климата. Он подчеркнул, что таяние горных ледников ускоряется, и COP-28 должна стать ответом на проблемы горных экосистем. Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора сказал, что страны должны укреплять климатическую и экономическую устойчивость горных стран. ICCI провела презентацию и продемонстрировала масштабы изменений в таянии криосферы, в том числе ледников.

В своём выступлении министр Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что, будучи горной страной, находящейся в уязвимом к изменению климата регионе, Кыргызской Республике, в равной степени, как и Непалу, хорошо известны общие проблемы горных государств. Особо акцентировал важность понимания того, что климатические изменения в горных условиях имеют высотные особенности. Среди основных проблем он выделил интенсивное таяние и сокращение ледников с учётом ключевого значения водных ресурсов для социально-экономического развития, энергетической безопасности и экологической стабильности. Рассказал об инициативах и подходах Кыргызстана по горной проблематике. В частности, о проведении международных форумов по сохранению снежного барса и его экосистем, создании в ООН неформальной Группы друзей горных стран, принятии десятков резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённых вопросам устойчивого горного развития, сохранении биоразнообразия и мониторинге ледников, вступлении страны в Группу друзей криосферы, а также резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении «Пятилетия действий по развитию горных регионов», в рамках которой разработан Глобальный план действий и национальная дорожная карта по её реализации.

Жээнбек Кулубаев призвал объединить усилия в поиске путей сохранения ледников и сотрудничестве по охране зоны формирования водных ресурсов с продвижением вопросов увеличения уровня финансирования горных стран в объёмах, отвечающих реальным потребностям столь уязвимых к климатическим изменениям горных территорий.

Автор: -