Почему мелеют молочные реки

Национальный статистический комитет на прошлой неделе опубликовал тревожные данные по производству молочной продукции. Сокращается, причём значительно, выпуск кефира, творога, сыров, сливочного масла, обработанного молока, зато в геометрической прогрессии увеличиваются поступления в торговые точки йогуртов. Согласитесь, что-то непонятное происходит в нашем молочном королевстве. Что именно? В этом попытался разобраться корреспондент «Слова Кыргызстана».



Для начала цифры, которые, как известно, иногда бывают хуже плётки. С января по октябрь нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сливочного масла сократилось на 40,4%, мороженого — на 43,2%, кефира — на 37,2%, сыров — на 20,3% обработанного молока — на 21%, и только выпуск йогуртов увеличился на 30,3%.

Можно привести и другие данные. К примеру, сравнить выпуск молочки в октябре прошлого года и сейчас. Но цифры будут идентичные. Да и не стоит огорчать наших людей ещё больше. Хотя эти данные мы назовём чуть позже. Так нужно для убедительности.

На первый взгляд, ситуация в молочном животноводстве республики терпимая. Бывало и хуже. На 1 января 2023 года количество крупного рогатого скота в стране превышало миллион 700 тысяч голов. Неплохо. Ведь в конце 90-х годов из-за бардака, творящегося в сельском хозяйстве Кыргызстана, не насчитывалось и миллиона голов. Значит, сегодня молочное животноводство страны медленно, но верно поднимается с колен. В принципе, да, но особо радоваться этим двум цифрам не стоит. Потому что в прошлом году от каждой фуражной коровы было надоено всего 2014 литров молока. Отметим, что в 1990 году от каждого животного колхозники получали в среднем по 3070 литров, а были в республике коровы-рекордсменки, от которых труженики молочно-товарных ферм получали по 5 тысяч литров молока. Но ладно, не будем бередить едва зажившие раны. Отметим только, что в других странах СНГ по-прежнему надаивают по

5 тысяч литров, а в благоухающей Беларуси — по 6-7 тысяч литров молока.

А наши спецы аграрной отрасли все эти годы с упорством, достойным лучшего применения, хвастались ростом поголовья, то есть поощряли губительное экстенсивное развитие молочного животноводства, да и не только его. Почему губительное? Да всё просто. Одна корова-рекордсменка поедает столько же кормов, сколько и никудышная бурёнка. А пастбищ у нас не особо много. Знакомые ветераны-колхозники часто говорили нашему журналисту: «Ох, останемся мы в случае засухи или наводнений без кормов. Лучше содержать меньшее количество животных, зато высокопродуктивных. Чтобы кормов на всех хватило».

Как в воду глядели старики. Засуха нынешнего года основательно подкосила молочное животноводство страны. Из-за бескормицы сельчане вынуждены в надежде выручить хоть какую-то копеечку резать скот и продавать мясо на базарах. Точных данных о том, сколько коровушек было пущено под нож, нет. Ни у кого из чиновников нет таких цифр. Пришлось прибегнуть к услугам так называемого сарафанного радио. Обзвонил знакомых, живущих в четырёх сёлах Чуйской области. И в итоге нарисовалась удручающая картина: из десяти дворов одного конкретно взятого села скот был зарезан в четырёх, а то и пяти домовладениях. А зимой под нож точно пойдёт ещё большее поголовье животных.

Чему здесь удивляться, если сегодня 20-килограммовый тюк сена стоит 400-450 сомов, к тому же фермеров основательно добивают высокие расценки на электроэнергию. А литр сырого молока донельзя хитрющие скупщики покупают всего лишь по 30 сомов. Одним словом, невыгодно стало крестьянам, как они сами говорят, заниматься молоком, и поэтому всё больше они стали переключаться на овцеводство. Мелкому рогатому скоту легче найти себе пропитание, да и кормов тем же овцам нужно немного. Если Центральную Азию ещё пару раз тряхнёт засуха, то мы точно останемся без молочного животноводства, а может быть, даже и не только его, но и других отраслей сельского хозяйства.

Ради объективности следует сказать несколько слов о спасительной деятельности крупных фермерских хозяйств и кооперативов, которые сами занимаются кормопроизводством. И в них ощущается дефицит кормов, но всё-таки не так остро, как на мелких крестьянских подворьях. Одним словом, именно крупные фермерские хозяйства и кооперативы в основном снабжают перерабатывающие предприятия сырьём, обеспечивая нас молочными продуктами. А вот мелкие фермеры-единоличники еле-еле сводят концы с концами, а некоторые из них переключаются на другие дела.

Руководитель аграрной отрасли страны Аскарбек Жаныбеков — неисправимый оптимист. Он уверен в светлом будущем нашего сельского хозяйства. Совсем недавно на встрече с журналистами он привёл радужные цифры. Так, по его словам, в нынешнем году 366 фермеров-животноводов получили от государства льготные кредиты на общую сумму 132,3 миллиона сомов.

Крестьяне могут взять энную сумму под 6 процентов годовых сроком на 7 лет. А первоначальный взнос составляет всего лишь 10 процентов. Ничего не скажешь — отличный проект. Только почему кредит взяли только 366 фермеров. Здесь есть над чем подумать министерствам финансов и сельского хозяйства.

Кроме того, выделено 3 миллиона долларов на кластерное развитие молочного сектора нашей аграрной отрасли. Много у нас говорится в последнее время об этих производственных структурах. Но как они работают, выживают? Хотелось бы узнать хотя бы об одном успешно действующем кластере. Но Минсельхоз почему-то не спешит распространять такую инфрмацию.

Породистый молодняк, по словам Жаныбекова, можно приобрести в лизинг. Медленно, но верно улучшают свою работу племенные хозяйства республики. Всё верно, так оно и есть. Однако удои коров остаются по-прежнему не на очень высоком уровне.

Впрочем, господин министр, наверно, многое не рассказал. В частности то, что высокоудойных животных многие фермеры, несмотря на льготные кредиты, приобрести не в состоянии, лишь частично спасает ситуацию искусственное осеменение. В сёлах днём с огнём не найдёшь опытного зоотехника. О комбикормах для животных многие крестьяне даже не слышали. И самое главное, 366 счастливчиков, получивших льготные кредиты, — капля в море. Ведь сейчас в стране насчитывается 450 тысяч фермеров, половина из которых — животноводы.

А вот другие две цифры, честно говоря, озадачили. В прошлом году в республике было произведено 1 миллион 734 тысячи литров молока. Между прочим, лучший показатель за последние 30 лет. Но 2022-й стал благополучным в плане погодных условий годом. Небесная канцелярия была щедра на осадки. Далее — самое удивительное: за 9 месяцев нынешнего года произведено 1 миллион 20,3 тысячи тонн молока, то есть мы и в засуху умудрились не сбавлять обороты по получению диетической продукции. Здорово.

Однако цифры говорят об обратном. С января по октябрь нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го сливочного масла нашими переработчиками произведено на 60% меньше, мороженого — на 37,8%, кефира на 32,2%, творога — на 30,9%, сыра — на 30,2%, обработанного молока — на 13,1%, зато производство йогуртов подскочило аж на 38,9%.

Не может быть таких метаморфоз. Производство перерабатываемой продукции сокращается, а надои молока остаются на прежнем высоком уровне. Где здесь «собака порылась»?

В поисках ответа на этот вопрос мы, образно говоря, сбились с ног. Чиновники хранили гордое молчание, с упорством, достойным лучшего применения, советовали нам верить официальным данным. Но всё же мы нашли разгадку. Оказывается, многие наши молочные предприятия используют в производстве йогуртов сухое молоко. В основном импортное — из Беларуси и России, но и наши переработчики также научились изготавливать этот продукт. Из него легко сделать тот же йогурт, да и сухого молока нужно немного. Более того, сухое молоко кыргызстанские молочные комбинаты приловчились отправлять на экспорт в сопредельные страны.

Внимательные покупатели обратили внимание на появившийся огромный ассортимент йогрутов. На прилавках в разукрашенных бутылочках и стаканчиках красуется импортная и зарубежная продукция. Причём нашей намного больше. А вот ингредиенты йогуртов вызывают вопросы. Кроме сухого молока в них немало добавок, о которых рядовые покупатели не имеют ни малейшего представления.

Опасны ли эти добавки для здоровья человека — вопрос остаётся открытым. Но люди, особенно молодёжь, йогурты охотно покупает, а это производителям только и нужно. А вот пожилые люди — молодцы. Они предпочитают сметану, творог различным новомодным деликатесам. И не только потому, что привыкли к традиционным продуктам, просто считают их действительно полезными для здоровья.

Вернёмся к экономической действительности. Россия и Казахстан отказываются приобретать нашу молочку по причине отсутствия у нас должного контроля за её качеством. Кыргызстанские предприятия ничтоже сумняшеся в качестве ответного хода перерабатывают сырьё в сухое молоко. Получается дёшево и сердито. Правда, здесь возникает вопрос: если могущественный Россельхознадзор и казахстанские контролирующие организации запрещают экспорт этой продукции на территории своих стран, то что же тогда пьём и едим мы? На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 34 молочных комбината. И только четыре из них получили право экспортировать свою продукцию.

Честно говоря, нет никакого желания выяснять причины более чем странной деятельности кыргызстанских предприятий по переработке молока. На это есть компетентные органы. Пусть они и выяснят, почему переработчики основательно «подсели на использование» сухого молока. Вопрос к правительству и Минсельхозу. Уже более десяти лет Государственная ветеринарная инспекция докладывает общественности о проводимой огромной работе по идентификации скота, ужесточении контроля, за частными ветеринарами — так почему же наши партнёры до сих пор не верят нам? Наверно, на это у них есть веские основания.

Кыргызстан уже ни одно десятилетие называет себя страной, в которой производится экологически чистая продукция. Это говорят чиновники, а им приходится верить.

Так что же нам делать с многострадальным молочным животноводством? Наверно, следует подумать о снижении тарифов по оплате за электроэнергию. Эта статья расходов больно бьёт по карману не только фермеров-единоличников, но и крупных аграрных предприятий.

Имеет смысл, наверно, выяснить, почему не все сельхозпроизводители берут льготные кредиты. А самое главное, давно пришла пора навести порядок в выращивании кормовых культур. Они нуждаются в регулярных обильных поливах, высококачественных семенах. И почему бы не создать кормоуборочные кооперативы. Можно же обеспечить механизаторов надёжной высокопроизводительной техникой, направить туда опытных агрономов. Уже давно в республике действуют кооперативы по обработке крестьянских наделов. Так почему же не продолжить это дело?

Вячеслав АНИКИН.

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