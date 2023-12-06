Важная миссия ОАО «Учкун»

Президент Садыр Жапаров посетил ОАО «Учкун» при Управлении делами Президента, где ознакомился с производственной деятельностью предприятия.

Главе государства рассказали о выпускаемой продукции, в частности, об объёмах учебных материалов для общеобразовательных организаций, работе газетно-журнального цеха и изготовлении документов государственного значения. Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство типографии должно уделять пристальное внимание качеству изготовляемой продукции, в том числе учебным пособиям, укладываясь в соответствующие сроки. По его словам, на сегодня «Учкун» оснащён всей необходимой техникой и может самостоятельно выпускать документы государственного значения, в том числе и паспорта. Президент Садыр Жапаров отметил, что на протяжении двух лет государство работало над тем, чтобы побороть слаженную паспортную мафию, которая укоренилась и успела нанести вред стране на миллиарды сомов. Масштабы коррупции по подделке общегражданских паспортов оказались очень большими и подвергали сомнению национальную безопасность.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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