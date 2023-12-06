Сверили часы

В Бишкеке состоялись очередные политические консультации между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарской Конфедерации.

Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев, швейцарскую — заместитель государственного секретаря, начальник отдела Евразии Федерального департамента иностранных дел Мюриэль Пеневейр.

На консультациях стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций и обменялись мнениями по международной повестке дня. Стороны также проанализировали текущее состояние двусторонних отношений и «сверили часы» по планируемым мероприятиям. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и водно-экологической сферах. Выражена готовность сторон к продолжению активного сотрудничества в рамках международных организаций, включая институты ООН и ОБСЕ. С учётом имеющегося потенциала подтверждена готовность сторон к совместным усилиям по развитию кыргызско-швейцарского взаимодействия через привлечение инвестиций, укрепление политического диалога, установление В2В контактов и расширение договорно-правовой базы.

Главы делегаций с удовлетворением отметили успешную реализацию Программы сотрудничества Кыргызстана со Швейцарией на 2022-2025 годы, направленную на социально важные сферы жизнедеятельности населения страны. Проведённые консультации между Кыргызской Республикой и Швейцарской Конфедерацией обозначили обоюдное стремление сторон к укреплению двусторонних отношений и определили перспективные направления для достижения двусторонних и региональных целей.

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