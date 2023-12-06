Чиновники объяснили, что такое внешняя политика

В Оше сотрудники МИД и полномочного представительства Министерства в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях провели семинар для сотрудников госорганов и органов местного самоуправления этих областей, Оша об основных положениях законов «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики» и «О государственном протоколе Кыргызской Республики».



В обучающих семинарах приняли участие около 50 сотрудников указанных структур: мэрии города, представители госорганов, органов местного самоуправления, региональных отделов министерств и ведомств Кыргызской Республики. Им подробно разъяснили необходимость и важность соблюдения норм данных законов в целях проведения единой протокольной практики Кыргызстана в отношениях с иностранными государствами и международными организациями, а также проведения единого внешнеполитического курса республики. Участников ознакомили с установленным порядком взаимодействия госорганов и органов местного самоуправления при осуществлении международной деятельности и порядком подготовки и проведения мероприятий государственного значения. По итогам семинара состоялась сессия вопросы-ответы, где обсуждены имеющиеся проблемы, а также состоялся продуктивный обмен информацией и опытом.

Также обучающие мероприятия проводятся Министерством иностранных дел на ежегодной основе.

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