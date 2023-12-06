Свидетельство о рождении с доставкой на дом

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
По всей стране возобновился пилотный проект по подаче электронных заявлений на госрегистрацию рождения и смерти через госпортал электронных услуг. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.
Документ принят для обеспечения большего доступа заявителей к государственным регистрационным услугам Министерства цифрового развития и построения устойчивого цифрового взаимодействия между государством и гражданами.
Отметим, что ранее проект работал в Бишкеке и Аламудунском районе Чуйской области в течение года. За это время свидетельство о рождении через портал получили 86 детей. Из них доставлено на дом 32 документа.
Дата публикации: 14:59, 06-12-2023
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