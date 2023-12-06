В помощь госпортал

Министерство цифрового развития сообщило о запуске пилотного проекта. Теперь каждый кыргызстанец может онлайн зарегистрировать рождение своего ребёнка на Государственном портале электронных услуг portal.tunduk.kg.

Новая услуга в разделе «Семья» позволяет авторизованным пользователям госпортала — родителям новорождённого — подать заявление на регистрацию рождения и заявление на получение единовременной выплаты по рождению ребёнка «Балага сїйїнчї». Наличие облачной электронной подписи обязательно, её можно получить бесплатно онлайн через мобильные приложения «Тундук» и сотовых операторов.

Для удобства граждан на госпортале можно выбрать банк для получения пособия «Балага сїйїнчї» и оформить доставку документа на дом.

По желанию, можно получить его в удобном для вас ЦОН. Для оплаты услуги система сгенерирует код, по которому легко оплатить онлайн с помощью приложений банков или сотовых операторов Кыргызской Республики. Это дополнительное удобство обеспечит гражданам ещё большую гибкость и комфорт в получении документа.

Автор: -