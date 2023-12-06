Официально

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Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О кооперативах».

Он направлен на обеспечение эффективного и рационального управления жилищными кооперативами, реализацию прав граждан при приобретении жилья путём вступления в жилищные кооперативы.

Законом предусматриваются нормы о том, что: уполномоченный орган по контролю за деятельностью жилищного или жилищно-эксплуатационного, жилищно-строительного кооператива определяется Кабинетом министров; жилищно-накопительные кооперативы взаимопомощи создаются только для осуществления совместной деятельности по приобретению недвижимости, предназначенной для жилья. Иные виды деятельности не предусматриваются; паевой взнос члена жилищного, жилищно-эксплуатационного или жилищно-строительного кооператива вносится в паевой фонд кооператива в денежном эквиваленте. Покрытие убытков или содержание кооператива за счёт паевого фонда не предусматривается; необходимо создать фонд чрезвычайных ситуаций и уставом определить его сумму и долю имущества, при отсутствии чего невозможна регистрация в органах юстиции; деятельность кооператива можно подвергнуть внешней аудиторской проверке, выбирает аудиторскую организацию (аудитора) совет кооператива или ревизионная комиссия. При этом выбор аудиторской организации (аудитора) проходит на конкурсной основе.

Кроме этого, устанавливается право любого заинтересованного лица ознакомиться с уставом кооператива.

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