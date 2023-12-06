Конец гегемонии доллара? Или это просто мираж?

Мировой финансовой системе может грозить дедолларизация. И это уже не кажется сказочным или нереальным событием. Россия сделала первый шаг, но она не единственная страна, которая задумалась о полном освобождении от этой валюты. Китай давно строит планы укрепления юаня на международных площадках. Но пока ничего столь масштабного, кроме введения в европейских странах евро, не произошло.

Статус доллара прочен на пьедестале мировой финансовой системы. Естественно, его первенство обусловлено прежде всего положением США в глобальной экономике. По данным журнала Forbes, на американскую валюту сегодня приходится примерно 63-65% международных валютных резервов и около 40-45% глобальных платежей и расчётов через систему SWIFT. Тогда как его ближайший конкурент, евро, занимает всего 15-20% в резервах и 25-30% в расчётах.

Почему термин «дедолларизация» стал всё чаще использоваться в политическом диалоге? В этом есть, несомненно, и вина самих США — уж слишком часто они грозят его запретом, тем самым политизируя свою валюту, играя с ней и шантажируя. Взять, к примеру, ввод санкций по отношению к некоторым странам, большинство из которых достаточно необоснованные.

Доллар стал лидером мировой резервной валюты именно после второй мировой войны. СССР был единственным, кто не принял власть «американца». Другие страны тоже пытались отказаться от него, но всё закончилось достаточно прозаично.

Да, в 2000 году взаимные расчёты между странами ЕврАзЭС начали осуществляться в рублях, но кризис 2008 года вернул всё на круги своя. Россия всерьёз вновь заговорила о полном отказе от доллара в 2018 году.

Индия, Иран, Китай, Россия, Сирия, некоторые участники ШОС и БРИКС стали по возможности игнорировать доллар. Если суммарно сложить население этих стран, то это 40-50% всей планеты. Но получится ли?

Странам Центральной Азии, в том числе и Кыргызстану, необходимо подстроиться и войти в общий поток изменения новой мировой финансово-расчётной инфраструктуры, получая от этого максимальную выгоду, считают участники круглого стола, организованного Центром экспертных инициатив «Ой-Ордо», под названием «Какие финансово-расчётные инструменты гарантируют экономическую устойчивость Кыргызстана и стран ЦА в современных условиях».

— В условиях геополитической турбулентности и распада Бреттон-Вудской системы наша страна может стать центром, где будет формироваться новая финансовая архитектура в рамках ШОС и ЕАЭС, — предположил директор горного центра ЦА Исмаил Даиров.

А политолог Игорь Шестаков напомнил, что на саммите глав правительств ШОС Акылбек Жапаров заострил внимание на необходимости поддержать идею создания Банка развития Шанхайской организации сотрудничества и ускорить переход на национальные валюты во взаиморасчётах.

— Странам Центральной Азии необходимо с осторожностью подходить к навязчивой, а порой и агрессивной политике западных финансовых институтов, цель которых — не решение социально-экономических вопросов, а установление над регионом тотального финансового контроля, — считает он.

Эксперты опасаются, что так называемые грантовые средства имеют двойное дно, и ими не стоит очаровываться. С одной стороны, это деньги, которые не надо отдавать в будущем. Но, с другой, это финансы, выделяемые не просто так или потому что нас любят. Нет! Их дают на определённых условиях, которые часто не соответствуют государственным интересам.

Иногда под этим скрываются навязанные политические требования, которые неукоснительно необходимо соблюдать. Они могут касаться как социально-экономических ограничений и сокращений, так и дистанцирования от ближайших партнёров.

— Долгие годы мировой финансовый рынок основывался на Бреттон-Вудской системе, включающей не только одну-единственную резервную валюту, но и ряд организационных инструментов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Но постепенно начинается процесс разрушения этой финансовой инфраструктуры, — предположил экономист Кубат Умурзаков.

По его словам, в прошлом году глава МВФ Кристалина Георгиева признала, что начался распад мировой экономики на отдельные геополитические блоки, каждый из которых будет иметь собственные стандарты, трансграничные платёжные системы и резервные валюты. Азия, Африка, Латинская Америка, долгое время считавшиеся «приёмными детьми» глобального Запада, вдруг оперились и стали формировать собственный блок.

Эксперты считают, что начался процесс снижения доллара в системе платежей и межгосударственных взаиморасчётах, а также при формировании золотовалютных резервов.

Китай долгое время держал значительную долю своих резервов в облигациях США. Но после того как США конфисковали золотовалютные резервы Центробанка России, стали постепенно понижать долю резервов в американских ценных бумагах.

Экс-вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова отметила, что сегодня процент взаиморасчётов в национальных валютах между странами ЕАЭС достигает 73%.

— Это хороший показатель, но, несмотря на это, приведение взаиморасчётов к общему знаменателю всё равно происходит с помощью доллара, с учётом его курса, — объясняет она. — Но когда мы говорим о финансовой интеграции, важно учитывать готовность национальных экономик к этому процессу, отдавая себе отчёт в том, что он более выгоден для крупных экономик. Например, сом прошёл лизинг и принимает участие в некоторых биржах. Но найти его в обменках стран СНГ и ЕАЭС невозможно.

Она считает, что в скором времени банки не будут финансовыми посредниками между населением и эмитентом, а эту роль на себя возьмут цифровые биржи. О криптовалюте мы слышим всё чаще, но, по словам Ибраимовой, Нацбанк не столь активно внедряет цифровой сом.

Гость круглого стола экономист Нургуль Акимова считает, что как раз цифровая национальная валюта сможет обеспечить быстрые и безопасные финансовые транзакции. Её внедрение может стать ключевым элементом стратегии дедолларизации, потому что это позволит уменьшить зависимость нашей страны от мировой резервной валюты. Она привела в пример Китай, который с успехом использует электронный юань.

Но не стоит забывать и о рисках. Никто не отменял нестабильность финансового рынка и угрозу кибербезопасности. Мошенничество свободно может перейти в цифровую стадию. Поэтому прежде чем кидаться в омут с головой, необходимо продумать свои шаги, учесть ошибки и опыт других стран и усовершенствовать систему безопасности.

Экономист Аймен Касенов напомнил, что раньше Национальный банк отвечал за экономику, но его полномочия сократили. Это опрометчивое решение.

— Необходимо, чтобы Нацбанк начал финансировать реальный сектор экономики. Его кредитный портфель должен признаваться его активом наравне с золотом. Когда мы вкладываемся в иностранную валюту, финансируем чужую экономику. Не стоит так усердно накапливать валютные резервы, — предложил он, добавив, что нужно вернуть статус Нацбанка. Он должен начать вкладывать средства в производство, наращивать золотой запас, тем более что мы покупаем сомы у своего производителя. Ведь золото — это актив, который в условиях любых санкций имеет иммунитет для расчётов по всему миру.

Заместитель начальника управления коммуникаций и международного сотрудничества НБКР Ильичбек Султанкулов поделился с экспертами, что сейчас дедолларизация кредитного портфеля составила 21,2%. Он отметил, что шаги к этому предпринимаются с 2014 года. Финансовый сектор растёт, как и экономика в целом. Общая депозитная база выросла с начала года на 21%, а кредитная активность суммарно по всем банкам на 22%. Золотой запас Нацбанка около 50 тонн.

— Нацбанк в прошлом году создал концепцию цифрового сома, ведётся поэтапная работа в этом направлении, — сообщил он.

А президент товарно-сырьевой биржи Евразийского союза Михаил Петров был не столь оптимистичен. Он обратил внимание на ситуацию с переводами средств в другие страны.

— Согласно инструкциям Нацбанка, все коммерческие банки блокируют переводы, что делает невозможным любую банковскую операцию. Не будет переводов — не будет движения средств, следовательно, не будет контрактов, производства и экономики, — сетует он.

Полностью исключить доллар из сфер международной торговли и финансово-банковских операций пока не представляется возможным, считает глава Ассоциации финансистов нашей страны Виктор Савин:

— Нужен какой-то альтернативный эквивалент обмена. Но это палка о двух концах. С одной стороны, зачем нам нужен доллар, мы можем и без его участия производить сделки. С другой, возьмём пример России, когда она попыталась продавать нефть Индии за рупии, потом не знала, куда их девать. В итоге вернулась к использованию доллара.

Как бы то ни было, дедолларизация может произойти лишь в случае возникновения такой мощной денежной единицы, которая бросит вызов «американцу», или несколько крупных держав (в том числе и центральноазиатская пятёрка) объединятся и создадут что-то своё.

Процесс перехода достаточно сложный и долгий. Вспомнить хотя бы всё тот же Евросоюз, который ввёл свою валюту спустя 50 лет после создания самого объединения. А пока мы также будем совершать конвертацию не только при платежах, но и в уме валютой США. Альтернативы ещё не создали.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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