Искусство жить в искусстве

И жить достойно, плодотворно служа стране и своему народу. Многие годы эту важную миссию несут лауреаты Государственной премии имени Токтогула Сатылганова в области литературы, искусства и архитектуры, народные художники КР Виктор Шестопал и Таалайбек Усубалиев, чья совместная масштабная персональная художественная выставка «Время» открылась на днях в Национальном музее изоискусства имени Г. Айтиева. В её обширной экспозиции представлены их авторские живописные графические и скульптурные работы, созданные в последние три года.

Виктор Арнольдович Шестопал более полувека отдал служению «молчаливой музе» и уже вошёл в историю кыргызского изобразительного искусства как шестидесятник, монументалист, мастер станковой скульптуры, последовательный приверженец реалистического направления в искусстве пластики. Он также неоднократный победитель художественных конкурсов, создатель талантливых памятников бессмертному поэту А. Пушкину, академику К. Скрябину, легендарной алайской царице Курманжан датке, видному государственному деятелю Н. Исанову, выдающимся поэту Ж. Боконбаеву и композитору А. Малдыбаеву.

Он автор портретов для нагрудных медалей лауреатам премий имени замечательных деятелей отечественного искусства А. Малдыбаева, М. Рыскулова и Б. Кыдыкеевой. Ваятелю уже за 80, но он продолжает активно творить, верно служа искусству. Почитателей его таланта и сегодня восхищают хорошо знакомые станковые и монументальные произведения, графические композиции бытового и портретного жанров, тематические сюжеты на исторические темы, которые раньше автором не выставлялись.

В последнее время Виктор Шестопал создал множество портретов, небольшие бронзовые изваяния, скульптурные композиции из гранита и дерева. Эти авторские произведения представлены на новой персональной выставке «Время» («Дети войны», «Господи, дай мир этой земле», «Память», «Пророк», «Человек думающий», «Дети войны», «Свеча матери»). Художник словно говорит в них, что дорога жизни свободна и прекрасна, но мы порой сбиваемся с верного пути. Души людей отравила жадность, мир наполнен ненавистью, всё это заставляет народ страдать, вызывает конфликты, социальные беды и катаклизмы.

Мы выбрали скорость, однако замкнулись в себе. Знания сделали людей циничными, а ум — жёстким и злым. Мы погрязли в излишних рассуждениях, но мало чувствуем. А сегодня люди нуждаются в большей доброте и человечности. Без этих столь необходимых качеств мы многое в жизни теряем, наши судьбы заполняются жёсткостью и чрезмерной жестокостью, что ведёт к потерям в огромном человеческом сообществе. Немало мыслей и чувств вызывают и скульптурные портреты мастера (портрет С. Есенина), он также проявил себя и в смешанной технике («Кыргызские узоры»), где ощутим уверенный почерк ваятеля. О творческом пути В. Шестопала сняты телевизионные фильмы и программы, его скульптурные произведения находятся в Национальном музее изоискусства имени Г. Айтиева, музеях Ташкента, Ашхабада и других собраниях, частных галереях и коллекциях различных стран планеты.

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Заслуженный деятель культуры КР Таалайбек Усубалиев долгие год был единственным в республике художником-реставратором картин, написанных в масляной и темперной техниках, причём реставратором высшей категории, выполняя свою работу профессионально и бескорыстно. Он давно заявил о себе как о самобытном, трудолюбивом и талантливом живописце. Особенный взлёт его творчества произошёл в годы, когда изоискусство республики переживало застой, работы художника произвели заметный ренессанс в живописном жанре Кыргызстана. Это стало добрым сигналом к появлению в национальном искусстве новой волны самобытных авторов.

Картины Таалайбека привлекают к себе острым восприятием запечатлённого в его зоркой памяти художника и гражданина («Баткенские женщины», «Токтогон Алтыбасарова с детьми блокадного Ленинграда», «Троица. Беловежская пуща. 1991 год»). Все эти работы привлекают сложной композицией, свободной живописной манерой, живым впечатляющим колоритом. В последней из названных тут композиций несколько особняком стоит «Троица» с фигурами трёх разрушителей Союза, руководителей России, Белоруссии и Украины. Автором поднята сложная тема роковой встречи в Беловежской пуще, и его творческий поступок отличается смелостью, остротой темы и образов и интересным колористическим решением. В яркой цветовой гамме построен Т. Усубалиевым цикл живописных полотен, посвящённый подвигу медиков во время борьбы с ковидной эпидемией, где безусловный тематический лидер — картина «Волонтёры».

Активно представлен в выставочной экспозиции и авторский портретный жанр. Его художественные портреты Ч. Айтматова, автопортрет, портрет Т. Алтыбасаровой, портрет матери пронизаны тёплым чувством, тонкой образностью. Зрителя впечатляют и пейзажные произведения художника, которые автор выполнил в лучших традициях пейзажной школы («Память», «Оставленный дом», «Освещённая улица»). Сюда же можно добавить и акварели Т. Усубалиева, и его рисунок. Это смелые, тонально красивые и организованные композиции, где дана подчёркнуто острая характеристика портретируемых личностей (кинорежиссёра Б. Шамшиева, живописцев Д. Конгурбаева и

Т. Тойчиева).

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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