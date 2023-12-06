Про добрую девочку, кота и счастье…

Сколько живу, столько убеждаюсь, что по-настоящему радуют прекрасные, но простые события. В ежедневной кутерьме часто незаслуженно не замечаемые. Загруженные делами, уставшие люди, вынужденные постоянно подстраиваться под всё усложняющиеся условия быта, привыкают к однообразной схеме — дом, работа, дом, заботы. И вырваться из этого круга ой как нелегко…

Не каждый человек пашет на своём жизненном поле, не разгибая спины. Есть люди, поцелованные успехом, блистающие на красных дорожках знаменитости, чьи судьбы кажутся невероятно счастливыми, судя по фото- и видеоотчётам неутомимых папарацци. Но вот незадача: вдруг известный и востребованный актёр заканчивает жизнь самоубийством и это не единичный случай. Красивая пара, ещё недавно ослеплявшая нас с таблоидов своими сверкающими улыбками, объявляет о разводе, но всё же было хорошо, вроде, так почему?.. Чудесные дети, прекрасный дом, популярность, финансовая независимость. И снова убеждаюсь — счастье не продаётся…

Вернёмся к девочке и коту. Простой пример: обычный день, обычная жизнь. Иду на днях домой, загруженная поиском решения серьёзной личной проблемы. Несколько месяцев назад противный недуг снова дал о себе знать. Стоически держащая меня долгие годы спина вдруг начала капризничать, а врачи разнятся в показаниях. Да всё бы ничего, и даже боль не так страшна, но ходить эта оказия мешает частенько: прошёл немного и присесть нужно, иначе ноги немеют. В другой же день нежданно подарок судьбы получаю — всё будто бы в порядке, хоть пляши без устали! Но не об этом хочу рассуждать. Увидела я эту парочку — котика с девчушкой, прошла мимо, потом вернулась. Школьница продолжала кормить животное. А я достала телефон, поскольку камеры с собой не было, и начала снимать нечто замечательное. Девочка не противилась, улыбаясь и мне, и котофею. Вдруг на душе стало просто хорошо — от искренней доброты ребёнка и ощущения редкого тепла ноября (почти не замечала этого в суете), от неравнодушия…

Как оценить первые, самостоятельно написанные слова ребёнка — папа, мама? Эти неуверенно начертанные буквы малыша прекрасны! Какими деньгами можно заплатить за солнечный луч, обнявший нежно-жёлтым теплом кухонное окно? Незнакомая женщина, которой было очень стыдно, но она попросила всё же, и вы купили ей молока с хлебом. Простое дело, а благодарные глаза не забыть! Проснулись утром — дышите, живёте, уже благодать! Счастливые моменты не продаются. Их в изобилии дарит нам жизнь ежедневно. Они — хранители радости, спасатели от мирского зла. Нужно только увидеть, услышать, не пройти мимо…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.

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