Узбекистан: по пути укрепления народовластия

В эти дни наши соотечественники готовятся отметить важный праздник — день принятия Конституции, являющейся прочной основой национальной государственности, последовательного развития общественно-политической, экономической и судебно-правовой сфер. На прошедшем 30 апреля общенародном референдуме народ принял Конституцию в новой редакции, проявив высокое политическое сознание и правовую культуру. Тем самым граждане Узбекистана определили свою судьбу, подтвердив верность выбранного пути развития и эффективность осуществляемых реформ, принявших необратимый характер.

Новая редакция Основного закона имеет важное значение, так как вобрала вопросы, касающиеся всех сфер жизни государства и общества. Внесенные изменения и дополнения, направленные на дальнейшее расширение полномочий национального парламента, позволяют в полной мере реализовать принцип «Народ является единственным источником государственной власти», активизировать участие граждан в управлении государством.

Если говорить о новшествах, касающихся деятельности Сената Олий Мажлиса, то его исключительные полномочия с 14 действовавших доведены до 18. При этом отдельные полномочия Президента по формированию системы исполнительной и судебной власти переданы парламенту. Наряду с этим устранены дублирующие функции в деятельности палат Олий Мажлиса.

В последние годы осуществлен ряд мер по развитию национального парламентаризма, особенно по коренному совершенствованию его законодательной деятельности. В принятой по инициативе и на основе идей Президента Шавката Мирзиёева Стратегии действий, отразившей новую модель всестороннего развития страны, в государственных программах, разработанных на ее основе, в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 годы уделено особое внимание коренному улучшению качества законотворческой деятельности.

В Послании Президента, которое впервые в истории страны 22 декабря 2017 года было направлено Олий Мажлису, было особо подчеркнуто, что принятие законов и подзаконных актов, которые в большинстве случаев не способствуют решению конкретных вопросов, а иногда противоречат друг другу, на практике приводит к множеству проблем.

В Конституции в новой редакции Сенату Олий Мажлиса предоставлено право вносить в Законодательную палату свои предложения по законам в порядке законодательной инициативы. Это повысит эффективность нашей деятельности по устранению имеющихся в данной сфере проблем, по нахождению законного решения волнующих население вопросов.

В мае прошлого года при Сенате была образована специальная рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту прав, свобод и законных интересов женщин и детей. В течение девяти месяцев представители ответственных министерств и ведомств, негосударственных организаций, международные эксперты и общественные активисты проводили изучение и анализ. Данный процесс широко обсуждался в средствах массовой информации и социальных сетях, стал предметом жарких дискуссий.

В результате все поступившие от рабочей группы предложения глубоко проанализированы и обобщены, после изучения зарубежного опыта в данной сфере разработан законопроект и внесен в Законодательную палату Олий Мажлиса. Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей» принят Законодательной палатой Олий Мажлиса, одобрен Сенатом. Подписанный Президентом Республики Узбекистан, он вступил в силу 12 апреля 2023 года.

В настоящее время мы сов­местно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и другими правоохранительными органами ведем системную работу по обеспечению его беспрекословного исполнения и широкого применения в жизни.

Также Сенатом внесен ряд предложений в Закон Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве». Они касаются предоставления субъектам семейного предпринимательства права нанимать до пяти постоянных работников с заключением с ними трудового договора (в настоящее время можно только до трех человек), предоставления участнику одного семейного предприя­тия права становиться одновременно участником другого, дальнейшего уточнения отдельных понятий. Законопроект, в котором учтены данные предложения, принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом Олий Мажлиса.

Эти новшества, вносимые в закон, позволят развивать семейное предпринимательство, повысить объем и качество выпускаемых видов продукции. В республике действует более 67 тысяч субъектов семейного предпринимательства, будут создаваться еще тысячи рабочих мест.

Мы, последовательно привлекая местные Кенгаши и избирателей, продолжаем работу по изучению потребностей населения, формированию соответствующих предложений по законодательству и их внесению в Законодательную палату.

Законотворчество включает в себя сложный процесс, где применимы особые методы и средства — начиная с определения потребности в урегулировании определенного вопроса в обществе с помощью правовых норм и заканчивая вступлением в силу соответствующего нормативно-правового акта, осуществлением мониторинга его исполнения. Сенат принимает непосредственное участие в процессах разработки новых законопроектов или внесения изменений и дополнений в действующие. В 2015—2019 годах было проведено 25 пленарных заседаний Сената, посвященных обсуждению законов и других вопросов, рассмотрено 494 вопроса, в том числе 226 законов. В 2020—2022 годах проведено 36 пленарных заседаний, на которых рассмотрено более 540 вопросов, в том числе 239 законов, 18 законов были отклонены из-за несоответствия отдельным нормам Конституции.

Последовательное претворение Конституции в новой редакции в жизнь, обеспечение беспрекословного действия каждого вносимого изменения и дополнения возможны через законы — тщательно проработанные и имеющие конкретный механизм исполнения. При этом решающее значение имеет то обстоятельство, когда все участвующие в разработке законов субъекты будут чувствовать равную ответственность. Глава государства в Стратегии развития Нового Узбекистана четко обозначил задачи, которые мы должны осуществить.

Нам необходимо планировать свою работу, учитывая следующие факторы:

— широко внедрить порядок получения мнений и предложений от граждан, местных Кенгашей народных депутатов, в процессе принятия законов эффективно пользоваться системой их широкого обсуждения среди населения;

— для привлечения широких слоев населения к обсуждению законов внедрять современные информационно-коммуникационные технологии, в частности создавая специальные платформы в сети Интернет;

— принять национальную программу по законотворческой деятельности, рассчитанную на определенный период, выясняя, в каких законах и документах существует потребность, также парламент должен планировать свою деятельность с учетом данных факторов.

Еще одним из нововведений, внедренных в последние годы в целях повышения качества законотворчества, является налаживание антикоррупционной и гендерно-правовой экспертизы при разработке нормативно-правовых документов. Данный опыт получил всеобщее признание на II Глобальном форуме по межпарламентскому сотрудничеству в достижении Целей устойчивого развития, который прошел в Ташкенте 30 ноября.

В настоящее время полным ходом ведется работа по совершенствованию национального законодательства с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития нашей страны, общепризнанных международных стандартов и обязательств Узбекистана в области прав человека, рекомендаций уставных органов и договорных комитетов ООН. За последние несколько лет методом «регуляторной гильотины» аннулировано свыше 4 тысяч документов, утративших свое значение. В результате действующее законодательство сокращено на 10 процентов. Правовые документы активно кодифицированы. Например, были приняты законы «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах», объединяющие три закона и более 50 подзаконных актов. Подобный подход служит пред­отвращению имеющихся противоречий в законодательстве, обеспечивая их полное и единообразное исполнение.

Повышение правосознания и правовой культуры в обществе является одним из важных условий обеспечения верховенства закона. В социологическом исследовании, недавно проведенном Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», было отмечено, что за последние годы уровень правовой грамотности и правовой культуры населения заметно повысился.

В то время, когда в нашей стране активно идут процессы демократических преобразований общества, формирования новой политико-правовой системы и обеспечения верховенства закона на основе Конституции в новой редакции, нашей актуальной задачей является дальнейшее повышение эффективности духовно-просветительской работы в данном направлении. После каждого пленарного заседания сенаторы выезжают в регионы, от которых они были избраны, разъясняют среди жителей, в трудовых коллективах смысл и содержание принимаемых законов.

Масштабные реформы, осуществляемые во всех сферах нашей страны, усовершенствование системы государственного управления, эпоха преобразований создали необходимость адаптации Основного закона к реалиям сегодняшнего времени, процессам фундаментального обновления. В настоящее время на основе Конституции в новой редакции реализуются реформы, направленные на разделение полномочий власти, последовательную реализацию принципов взаимного сдерживания и баланса интересов, всестороннее развитие и укрепление народовластия, парламентаризма, усиление роли политических партий.

В соответствии с Конституцией в новой редакции намечено разделение полномочий хокимов и местных Кенгашей. Занимающее пост хокима области, района и города лицо не сможет одновременно занимать должность председателя Кенгаша.

Этот процесс планируется начать в 2024 году на уровне Ташкента и областей, в 2026 году — в районах и городах. Во-первых, это повысит ответственность и подотчетность власти. Во-вторых, положит конец дублированию функций хокимиятов и местных Кенгашей. В-третьих, позволит местным представительным органам самостоятельно принимать важные решения от имени народа, устанавливать действенный контроль Кенгаша и депутатов за органами исполнительной власти. В результате нового подхода принцип разделения власти реализуется в полной мере и на местном уровне.

Не стоит скрывать, что раньше депутаты местных Кенгашей участвовали в заседаниях формально, лишь поднимая руки для голосования.

В последние годы Президент выдвигает ряд инициатив по контролю реализации программ развития территорий, открытому обсуждению проблем населения, повышению эффективности и оперативности мест­ных Кенгашей в их решении.

В частности, Сенат начал активно поддерживать местные Кенгаши в развитии и координации их деятельности. В них созданы действующие на постоянной основе секретариаты, решением Кенгаша Сената утверждены типовая структура и устав секретариатов областных, районных, городских Кенгашей.

На должность руководителя секретариата в местных Кенгашах избраны ответственные, опытные, пользующиеся авторитетом кандидаты из числа депутатов, на должность специалиста секретариата привлечены имеющие достаточный опыт и знания инициативные кадры. В целях цифровизации деятельности местных Кенгашей в тестовом режиме запущена платформа kengash.gov.uz.

Пересмотрен состав постоянных комиссий при местных Кенгашах, полностью реорганизована их деятельность в соответствии с направлением комитетов Сената. В настоящее время каждый из председателей комитетов исходя из своего направления совместно с постоянными комиссиями изучает ход реализации программ социально-экономического развития территорий, добивается решения имеющихся проблем и недостатков органами исполнительной власти на местах. Отдельные социально значимые проблемы обсуждаются на пленарных заседаниях Сената с участием должностных лиц, принимаются соответствующие решения.

Налажено регулярное проведение Председателем Сената, председателями комитетов обучающих семинаров для повышения квалификации сотрудников секретариатов мест­ных Кенгашей, членов постоянных комиссий, депутатов. В результате проведения свыше 50 таких тренингов были повышены правовые, политические и социально-экономические знания депутатов, развиты навыки эффективной организации своей деятельности. В целях организации правильной и эффективной работы секретариатов местных Кенгашей разработаны соответствующие методические пособия.

Благодаря реализации подобных практических мер за последние годы деятельность местных Кенгашей заметно активизировалась. Укрепление в Основном законе полномочий Сената по поддержке деятельности местных представительных органов создает широкие возможности верхней палате парламента для выхода на новый уровень работы по сотрудничеству как органа, представляющего интересы регионов.

Исходя из этого соответствующим решением Кенгаша Сената в составе аппарата верхней палаты создан Центр изучения деятельности территориальных представительных органов. Основная цель — наладить системный, адресный и комплексный подход к организации деятельности местных Кенгашей, активно вовлечь их в процесс.

В качестве основных направлений деятельности центра обозначены важные задачи по правовой, информационно-аналитической и научно-методической помощи местным Кенгашам, осуществление мониторинга их деятельности в области нормотворчества и разработка необходимых рекомендаций, регулярное проведение тренингов с целью их постоянного информирования о принимаемых правовых документах.

За последнее время мы в корне поменяли методы работы по установлению парламент­ского контроля. Совместно с представителями исполнительной власти стараемся решать имеющиеся проблемные вопросы на местах на основе комплексного подхода, намечать меры по достижению конкретных результатов и контролировать их выполнение.

В сентябре-октябре рабочие группы в составе членов Сената, депутатов местных Кенгашей, сотрудников аппарата верхней палаты изучили состоя­ние реализации программ социально-экономического развития Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, а также исполнение поставленных в ходе их посещения Президентом задач. Результаты изучения рассмотрены на выездных заседаниях Кенгаша Сената с участием ответственных представителей министерств и ведомств, руководителей областей и районов.

На пленарных заседаниях Сената и совещаниях Кенгаша серьезно обсуждены результаты углубленных аналитических исследований, проведенных в Сурхандарьинской, Хорезмской, Кашкадарьинской и Бухарской областях.

Были критически рассмотрены допущенные недостатки в вопросах социально-экономического развития территорий, повышения их инвестиционного и экспортного потенциала, обсуждена личная ответственность должностных лиц. Приняты решения Сената о разработке адресных программ и взятии под контроль их выполнения по таким вопросам, как неполное достижение заданных макроэкономических показателей, низкий уровень использования средств, выделяемых в рамках программ семейного предпринимательства, невозможность использования в полную силу объектов инфраструктуры в промышленных зонах из-за их незавершенного строительства.

В последние годы в нашей стране неуклонно расширяются масштабы реформ, которые последовательно реализуются в целях коренного обновления жизни народа, создания нового демократического общества. Все они поддержаны прежде всего нашим народом, признаны мировым сообществом.

Танзила Нарбаева,

Председатель Сената Олий Мажлиса

Республики Узбекистан

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