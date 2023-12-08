«Каркыра» — новое слово в туризме

Президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область дал старт началу строительства горно-оздоровительного комплекса «Каркыра».



Перед началом церемонии закладки капсулы инвесторы рассказали, что согласно концепции, круглогодичный горно-оздоровительный компплекс построят по международным стандартам и ему присвоят статус зоны отдыха. Инвестиционный бюджет проекта составляет $191 млн и рассчитан на строительство в шесть этапов.

Выступая перед собравшимися, глава государства подчеркнул, что сегодня народ Кыргызстана становится свидетелем ещё одного знаменательного события — начала строительства нового, современного, всесезонного горно-оздоровительного компплекса «Каркыра».

«Кыргызстан, особенно Иссык-Куль, привлекателен не только летом, но и зимой. Если взять ту же самую горнолыжную базу «Каракол», то она занимает лидирующие места среди зимних курортов стран СНГ, об этом говорят и восхищённые отзывы туристов из зарубежных стран. Кроме того, мы все свидетели ежегодного большого потока не только иностранных, но и местных туристов на горнолыжной базе «Каракол». В таких условиях не ошибусь, если скажу, что строительство горно-оздоровительного комплекса «Каркыра» — это требование времени и пожелание туристов», — отметил Садыр Жапаров, подчеркнув, что без конкуренции во всех сферах развития не обойтись, разве что с возведением нового одноимённого горно-оздоровительного комплекса откроется неописуемая красота долины Каркыра, что станет несомненным бонусом.

«К этому комплексу, который построят в районе Чиминды-Сай горного хребта Тескей Ала-Тоо, где с востока течёт река Каркыра, а с запада — Тюп, будет очень удобно добираться на автомобиле. Я верю, что, реализовав своё намерение построить такой комплекс, мы сможем использовать наши природные ресурсы в интересах нашего народа и страны», — сказал он, особо отметив, что строительство горно-оздоровительного комплекса «Каркыра» — важный проект для развития туризма и экономики Кыргызстана.

Далее глава государства вкратце рассказал о проекте горно-оздоровительного комплекса «Каркыра», отметив, что он реализуется при поддержке российских инвесторов. Реализация проекта придаст большой импульс укреплению экономических и культурных связей между двумя странами. Садыр Жапаров поблагодарил стороны, поддержавшие проект. Он констатировал, что горно-оздоровительный комплекс «Каркыра» спроектируют и построят в соответствии с законодательством нашей страны и природоохранными нормами, а также международными экологическими стандартами. При возведении комплекса решено использовать инновационный экологический строительный материал. Садыр Жапаров также сказал, что в настоящее время разрабатывается проект по созданию туристического кластера в Иссык-Кульской области.

«В планах — создание спортивного многофункционального комплекса, который станет центром для спортсменов и активных отдыхающих. Это станет новой страницей в истории развития спорта и туризма в нашей стране», — заявил глава государства, подчеркнув, что тем самым повысится качество жизни местного населения.

В завершение Президент Садыр Жапаров пожелал, чтобы сбывались задумки и цели, которые перед собой ставит государство. Пусть будет много проектов, которые станут ориентиром для развития.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: