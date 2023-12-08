Посольский день

Президент Садыр Жапаров принял верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов ряда иностранных государств, аккредитованных в стране.

Верительные грамоты вручили послы Государства Катар Али Жабир Мухаммад Аль-Гуфран Аль-Марри, Туркменистана Нуры Голлиев с резиденцией в Бишкеке, Республики Ирландия с резиденцией в Москве Брайан Макэлдафф, Словацкой Республики с резиденцией в Астане Роберт Кирнаг, Республики Филиппины с резиденцией в Исламабаде Мария Агнес М. Сервантес, Чешской Республики с резиденцией в Астане Павол Шепеляк, Литовской Республики с резиденцией в Астане Эгидиюс Навикас, Апостольского Нунция (Ватикан) с резиденцией в Астане Джордж Панамтундиль, Королевства Нидерландов с резиденцией в Астане Николаас Якоб Схермерс.

Глав иностранных дипломатических миссий приветствовал Почётный караул.

Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Кыргызстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Глава государства отметил готовность во всестороннем углублении и расширении двустороннего сотрудничества, активизации политического диалога, расширении туристических связей и налаживании эффективной работы в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан придерживается открытой и миролюбивой внешней политики, и её главная цель — развитие дружественных и взаимовыгодных партнёрских отношений со всеми странами мира. Он отметил, что главы иностранных дипломатических миссий играют ключевую роль в развитии двусторонних отношений, и он рассчитывает на активную работу послов по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Садыр Жапаров заверил послов в полной поддержке и содействии Кабинета министров Кыргызстана в их плодотворной деятельности в стране.

В свою очередь послы поблагодарили главу государства за тёплый приём и выразили готовность приложить максимальные усилия для укрепления отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Кыргызстане Нуры Голлиева.

Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам отношений между двумя странами, о предпринимаемых шагах, нацеленных на расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава государства отметил, что на сегодня кыргызско-туркменские отношения вышли на новый уровень стратегического партнёрства. При этом сторонам необходимо принять активные меры для полного раскрытия торгово-экономического и инвестиционно-производственного потенциала.

В данном контексте Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан придаёт большое значение расширению и качественному развитию торгово-экономических связей, рассматривая Туркменистан как значимого экономического партнёра.

В свою очередь посол Нуры Голлиев отметил, что есть хорошие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами, и выразил надежду, что связи в сферах, представляющих взаимный интерес станут укрепляться.

Нуры Голлиев также заверил, что приложит все усилия для расширения и укрепления двусторонних связей.

Затем Президент принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Катар в Кыргызстане Али Жабира Мухаммада Аль-Гуфрана Аль-Марри.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства поздравил посла с началом дипломатической миссии в Кыргызстане и выразил уверенность в том, что благодаря богатому дипломатическому опыту и личным усилиям кыргызско-катарские отношения поднимутся на новую ступень взаимоотношений. Он особо отметил, что Кыргызстан придаёт большое значение развитию двусторонних отношений с Государством Катар и всегда готов к тесному сотрудничеству с инвесторами. При этом Кабинет министров всегда окажет всестороннюю поддержку.

В свою очередь посол Али Жабир Мухаммад Аль-Гуфран Аль-Марри передал тёплые слова приветствия от Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и выразил готовность приложить все усилия для укрепления двустороннего взаимодействия во всех областях, представляющих взаимный интерес.

В завершение стороны выразили взаимную готовность в укреплении двустороннего многопланового сотрудничества.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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