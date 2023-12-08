Курултай, в который верят люди

Для дальнейшего укрепления основы народной власти, согласия и консолидации гражданского общества, развития национального сознания, решения насущных проблем и устойчивого развития страны Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О проведении Народного курултая».

Он назначен на 15 декабря 2023 года. О том, какие вопросы будет обсуждать и решать всенародное собрание, состав делегатов и в чём различие между Жогорку Кенешем и Народным курултаем корреспондент газеты беседует с делегатом второго Народного курултая, членом оргкомитета по его проведению и выборам делегатов, председателем Союза журналистов, заслуженным деятелем культуры Абдыкадыром Дардановичем Султанбаевым.

— Абдыкадыр Дарданович, в чём, по-вашему мнению, основная миссия и задача Всенародного курултая?

— Вспомним прошедший в минувшем году Народный Курултай, ставший важным событием в жизни страны.

На нём всенародно обсуждён весь спектр проблем, которые серьёзно волновали наш народ. Все они предметно и масштабно обсуждались на Курултае. Там же предложены реальные инструменты для их решения. Стало понятно, что они действительно волновали всех. И Президент Садыр Жапаров мудро пошёл на ответственный шаг, увидев в Курултае один из конкретных инструментов по совершенствованию жизни нашего общества, проявив твёрдую политическую волю, обнародовав и подписав в этом году Закон о подлинном статусе Курултая. В нём чётко определены цели и задачи всенародного общественного представительного собрания.

Если первый Курултай в прошлом году прошёл согласно Указу Президента, то новое всенародное собрание проводится уже согласно Закону о Народном Курултае. Думаю, что первый Курултай в какой-то мере выполнил свою историческую миссию. Всем делегатам дали возможность высказаться по всем важным

вопросам прямо, открыто, не пасуя перед авторитетами, не боясь никого. Люди говорили о наболевшем и насущном: от самых острых проблем местного значения и до вопросов государственной важности. Всё поднятое ими взято в исполнение республиканскими и государственными профильными и ответственными органами и структурами, включая Кабинет министров и администрацию Президента. Разработаны эффективные мероприятия по реальному осуществлению высказанных на Курултае вопросов, критических замечаний и предложений.

В преддверии нового Курултая во всех СМИ и на телеканалах публикуются и передаются материалы и телепрограммы, повествующие, как повсеместно в стране выполняются и реализуются делегатами первого Курултая предложения и замечания. Самое главное, что ничего из предложенного не осталось без внимания властей и органов местного самоуправления. Реально построены дороги, возводится жильё, вводятся в эксплуатацию социальные объекты, прокладываются водные артерии. Словом, страна превратилась в огромную современную строительную площадку. Да и сами делегаты не сидели сложа руки, проявив деловую активность, встречаясь с населением, молодёжью, рассказывая, как реально воплощаются их наказы. Проводили встречи с главами айыл окмоту и руководителями районов и областей, откровенно обсуждали все насущные вопросы. Благодаря этому люди поверили в эффективность и результативность проведения курултаев. Поэтому и нынешний интерес повсеместно большой и активный.

— Кто, на ваш взгляд, должен формировать курултай и быть избран его делегатами?

— Согласно Закону, число делегатов достигает 700 человек. Каждый аильный округ и город страны получили возможность избрать своих представителей открытым и демократическим голосованием без вмешательства исполнительных органов власти. Если в составе делегатов первого Курултая встречались случайные люди, то на втором народ повсеместно старался делегировать настоящих борцов и патриотов страны, могущих решительно и смело поднимать самые острые и актуальные вопросы, которые беспокоят и интересуют всех. Ключевое здесь — Закон об избрании делегатов Курултая учитывает региональные приоритеты, этнические, гендерные, национальные, возрастные, молодёжные особенности.

Главное ещё и в том, чтобы наши трудовые мигранты также получили возможность направить в Народный курултай своих полномочных представителей. Отныне во всенародном собрании страны будет действовать совещательный орган — Национальный совет из 17 членов, представляющий интересы всех выборщиков. И постоянно действующий орган — секретариат. Это, согласитесь, очень важный фактор. В первом Курултае все делегаты и Совет аксакалов действовали на общественных началах. Теперь же, согласно Закону о Народном курултае, разработано положение о Секретариате, который создаётся для обеспечения полномочий Народного курултая и будет постоянно контролировать исполнение его решений. Все эти меры позволят Курултаю всецело и в срок осуществлять возложенные на него задачи.

— Какие же основные вопросы и проблемы должен обсудить и решить предстоящий 15 декабря Курултай?

— Как член оргкомитета по проведению Курултая и его делегат я участвовал в представительных собраниях, проводимых на местах, и убедился, что народ возлагает большие надежды на делегатов и сам Курултай. Если на первом всенародном собрании в основном поднимались вопросы местного значения, что давало повод для критики, то сейчас люди поняли, что подобные вопросы могут решать сами же местные власти. А теперь люди поняли, что надо поднимать вопросы республиканского, государственного уровня, и старались выбрать в делегаты сильных, активных, образованных представителей. Решения Курултая раньше носили рекомендательный характер, а теперь делегаты могут выносить на обсуждение все актуальные вопросы нашей жизни.

— После минувшего Курултая высказывались мнения о том, насколько он поможет восстановить нарушенную у нас отчётность власти перед народом? Что изменилось?

— Да, некоторые делегаты высказывали мнение, что Курултай не обладает достаточными полномочиями и, мол, местные власти им порой не доверяют и нужно обязательно поднять выше полномочия делегатов курултая. Теперь же статус Народного курултая отражён в Законе, подписанном главой государства. И это зафиксировано в Конституции страны. Если внимательно ознакомиться с Законом о Народном Курултае, то он вполне достаточен, чтобы давать оценку деятельности исполнительных органов власти и местному самоуправлению. Народный курултай имеет право вносить предложения (поручения) самому Президенту об освобождении от должности членов Кабмина, других органов и структур власти. Разве это не достаточные полномочия? Это весьма большие полномочия. Они также имеют право по всем вопросам государственного и общественного значения давать свои рекомендации, а также запрашивать о помощи Президента и Кабмин.

Я в корне не согласен с теми, кто говорит о недостаточности полномочий всенародного собрания.

— А какое сейчас, на ваш взгляд, должно быть взаимодействие Курултая и Жогорку Кенеша?

— Как человек, долгие годы работавший в Жогорку Кенеше (более 20 лет) руководителем аппарата, заведующим отделом скажу, что у парламента и курултая свои, присущие им функции. Жогорку Кенеш — это высший законодательный орган, который принимает законы, контролирует их исполнение и выполняет представительские функции, а Курултай действует как совещательное, наблюдательное общественно-представительное собрание, которое даёт рекомендации по важнейшим вопросам. Именно поэтому они друг друга не дублируют и не повторяют. Народный курултай — это глас народа и в этом его ключевое предназначение и польза. Самое главное, что он даёт исполнительным властям, это помогает им конкретно узнать от самих народных представителей, как на местах ведётся исполнение принятых ими мер и действенны ли они, и как отражают чаяния кыргызстанцев. В этом и состоит великая миссия Народного курултая!

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото Абдыкадыр Султанбаев.

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