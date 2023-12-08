Лондон отметил 95-летия Чингиза Айтматова

В Лондоне состоялся торжественный вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Мероприятие собрало в Польском культурном центре POSK множество почитателей и деятелей литературы, а также представителей культурных кругов.



На вечере выступили заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Авазбек Атаханов, руководитель центра д-р Марек Ласкевич и вице-председатель Евразийской Творческой гильдии Марат Ахмеджанов. Участники выразили своё глубокое почтение памяти Айтматова и подчеркнули его значимость в мировой литературе и культуре.

Среди многих выступлений участников из Англии, Польши, России, Казахстана , Кыргызстана и Украины особое впечатление на аудиторию произвели уникальные и трогательные произведения, прочитанные известными поэтессами Мартой Брассарт и Анеттой Мор. Их работы великолепно отразили глубину и патриотический дух творчества Чингиза Айтматова.

В завершение вечера состоялась церемония вручения медали от международного фонда Londyn Poezija имени известной польской поэтессы Барбары Юрковской поэтессе из Кыргызстана Сагын Беркеналиевой. Эта высокая награда признала вклад Беркеналиевой в продвижение литературы своей страны. Награду от лица поэтессы получил заместитель министра иностранных дел Авазбек Атаханов.

Мероприятие, посвящённое Чингизу Айтматову, получило огромную поддержку британской творческой интеллигенции и показало, что наследие Айтматова продолжает вдохновлять и оказывать влияние на мировую литературу. На мероприятии издательство Hertfordshire Press представило более 20 книг авторов из Кыргызстана, изданных в Лондоне.

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