Надёжные партнёры

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с главой Представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навидом Хассаном Накви.
Они обсудили двустороннее сотрудничество.
Глава Кабмина отметил положительные изменения в экономике страны и подчеркнул важную роль Всемирного банка в реализации крупных проектов и запуске программ, направленных на улучшение качества жизни народа и обеспечение устойчивого развития республики.
Навид Хассан Накви в свою очередь выразил заинтересованность в финансовом участии в реализации крупных проектов и привлечении потенциальных инвесторов на развитие энергетической отрасли. Кроме того, он рассказал о планах Всемирного банка по воплощению в жизнь программ в сфере питьевой воды и ирригации в сельской местности, а также о планируемых на 2024 год мероприятиях.
Дата публикации: 15:55, 08-12-2023
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