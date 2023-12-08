Надёжные партнёры

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с главой Представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навидом Хассаном Накви.

Они обсудили двустороннее сотрудничество.

Глава Кабмина отметил положительные изменения в экономике страны и подчеркнул важную роль Всемирного банка в реализации крупных проектов и запуске программ, направленных на улучшение качества жизни народа и обеспечение устойчивого развития республики.

Навид Хассан Накви в свою очередь выразил заинтересованность в финансовом участии в реализации крупных проектов и привлечении потенциальных инвесторов на развитие энергетической отрасли. Кроме того, он рассказал о планах Всемирного банка по воплощению в жизнь программ в сфере питьевой воды и ирригации в сельской местности, а также о планируемых на 2024 год мероприятиях.

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