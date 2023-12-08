Кабмин постановил

С 1 января на мэрию Бишкека в рамках пилотного проекта возложены полномочия в сфере защиты атмосферного воздуха. Так решили члены Кабинета министров на очередном заседании.



Муниципалитет два года должен контролировать соблюдение регламентов, нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного воздуха, в том числе при эксплуатации машин в пределах столицы.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора поручено оказывать мэрии содействие в реализации пилотного проекта.

Кроме этого, на заседании решено, что Центр климатического финансирования теперь находится в ведении Кабмина, а не Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Документ принят для надлежащего представления интересов Кыргызстана в Зелёном климатическом фонде ООН, в международных организациях, привлечения и продвижения инвестиций, содействия в обеспечении устойчивого социально-экономического развития в условиях изменения климата через распространение и передачу современных технологий в различные отрасли экономики.

Также Кабмин одобрил постановление о передаче земельных участков под строительство нового микрорайона с многоэтажными домами и объектами социально-культурного значения в Чолпон-Ате. Решение принято для обеспечения граждан доступным жильём.

Согласно документу, Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено передать в бессрочное пользование государственной администрации Иссык-Кульского района 1 га, а также в собственность мэрии города Чолпон-Ата 34 га. Сейчас на участке разрабатывается проект строительства многоэтажных жилых и административных зданий.

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