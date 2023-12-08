Маленькими шагами идём к миру

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Таджикистане прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственной границы.
Они согласовали 24.01 км границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая пройдёт в Кыргызстане.
По итогам подписан соответствующий Протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Дата публикации: 15:53, 08-12-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: