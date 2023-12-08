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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Маленькими шагами идём к миру


В Таджикистане прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственной границы.

 

Они согласовали 24.01 км границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая пройдёт в Кыргызстане.

 

По итогам подписан соответствующий Протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

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Дата публикации: 15:53, 08-12-2023

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