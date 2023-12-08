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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Против вооружённого насилия


Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов встретился с представителями Обзорной миссии в рамках глобальной инициативы по вопросам разоружения (SALIENT) «Транснациональная повестка дня по сокращению вооружённого насилия для устойчивого развития» Программы развития ООН (ПРООН).

 

Обсуждены актуальные вопросы и проблемы в сфере противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, неправомерного его использования и снижения вооружённого насилия среди мирного населения.

 

В рамках работы Обзорной миссии при координации секретариата Совета безопасности Кыргызстана планируется определить ключевые направления для поддержки страны в реализации программы действий ООН по стрелковому оружию и лёгким вооружениям. Состоятся ряд двухсторонних встреч с руководителями компетентных госорганов по вопросам, связанным с контролем над вооружением, предотвращением и сокращением вооружённого насилия в Кыргызстане, круглые столы, направленные на разработку проектного документа по повышению безопасности граждан республики от вооружённого насилия.

 

 

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Дата публикации: 15:52, 08-12-2023

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