Против вооружённого насилия

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов встретился с представителями Обзорной миссии в рамках глобальной инициативы по вопросам разоружения (SALIENT) «Транснациональная повестка дня по сокращению вооружённого насилия для устойчивого развития» Программы развития ООН (ПРООН).
Обсуждены актуальные вопросы и проблемы в сфере противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, неправомерного его использования и снижения вооружённого насилия среди мирного населения.
В рамках работы Обзорной миссии при координации секретариата Совета безопасности Кыргызстана планируется определить ключевые направления для поддержки страны в реализации программы действий ООН по стрелковому оружию и лёгким вооружениям. Состоятся ряд двухсторонних встреч с руководителями компетентных госорганов по вопросам, связанным с контролем над вооружением, предотвращением и сокращением вооружённого насилия в Кыргызстане, круглые столы, направленные на разработку проектного документа по повышению безопасности граждан республики от вооружённого насилия.
Дата публикации: 15:52, 08-12-2023
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