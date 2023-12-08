Этих ярмарок краски

Уже месяц в Бишкеке по выходным дням проходят сельскохозяйственные ярмарки. Горожанам нравится приобретать продукты питания на этих импровизированных торговых точках. Продукция здесь всегда свежая, да и относительно дешёвая. Однако былого ажиотажа на ярмарках не наблюдается. Корреспондент «Слова Кыргызстана» попытался узнать — почему?

Ярмарки в Бишкеке проводятся лет восемь-десять. Сейчас уже и не вспомнишь, какому мэру пришла в голову идея организовать их. А может, даже правительство подтолкнуло столичный муниципалитет к проведению ярмарок. Но доподлинно известно, что в те годы на всех крупных торгово-рыночных комплексах цены на овощную и растениеводческую продукцию были запредельно высокими. Горожане по этому поводу выражали недовольство (иногда громко), поэтому власти и решили тогда организовать ярмарки. На них допускались только фермеры, перекупщикам сразу указывали от ворот поворот.

В принципе, мэрия и сейчас осталась при таком же мнении. Коммерсанты (они же барыги) здорово опустошают кошельки бишкекчан, но с базаров их не прогонишь (времена нынче не те), да и штрафовать, как раньше, за продажу чужой продукции их никто не имеет права. Поэтому в мэрии сельскохозяйственные ярмарки стали даже называть спасительным вариантом.

В последние два года вместо четырёх ярмарок (по количеству районов в городе) организуются три. Ленинцы отказались от этой идеи под предлогом нахождения на их территории могучего Ошского рынка.

Итак, сильно ли порадовали в нынешнем году горожан наши сельхозпроизводители?

Да, цены на ярмарках действительно были не очень высокие, процентов на 20 ниже, чем на рынках.

Так, на ярмарке Первомайского района, действующей на улице Раззакова (между Киевской и Токтогула) килограмм картошки можно было купить за 20 сомов, а если мешок, то за 18 сомов за кг. На базарах второй хлеб реализуется за 25, а то и все 30 сомов.

Морковь на этой ярмарке предлагалась по 25 сомов, редька по 20, свёкла — по 35. На рынках эта продукция реализуется дороже, на те же пять-десять сомов в среднем.

Спрашиваем у реализатора овощной продукции Идриса Юнузы о причине, побудившей его приехать на ярмарку, а не торговать на большом рынке. Прибыли-то больше получил бы!

«Не пускают на рынки, — признался Идрис. — Мест нам не хватает. А здесь — торгуй себе на здоровье и за места не нужно платить».

Не будем углубляться в проблему недопуска рядовых фермеров на торгово-рыночные комплексы столицы. Сами видим и прекрасно осведомлены, что за прилавками крупных базаров круглый год стоят одни и те же люди. Кто они — понятно каждому горожанину. Интересно, почему руководители базаров позволяют стоять за прилавками не фермерам, а профессиональным перекупщикам. Или им, базаркомам, всё до «лампочки».

Всё, как говорится, и ничего, только все знают, что прежде чем сельхозпродукцию купит горожанин, она пройдёт через несколько рук. А от этого цена увеличивается в несколько раз.

Выгоду от прямой продажи наглядно доказал рабочий одного из крестьянских хозяйств Чуйской области Салим Абитов. Он привёз на ярмарку баранину (по 500 сомов за килограмм) и форель (по 300 сомов). На рынках, заметим, эта продукция стоит в среднем на 100 сомов дороже.

— Хорошо что ярмарки будут работать до Нового года, — сказал фермер, — хоть в течение нескольких месяцев не будем испытывать проблем с реализацией своей продукции. А то ведь как обычно происходит: приезжают заготовители, дают грабительскую цену за рыбу и мясо, а сами потом наживаются. Так что я здесь буду до праздников стоять.

Задаю Салиму более серьёзный вопрос:

— А что если такие ярмарки проводить круглый год?

— Мысль отличная, — ответил он, — мы сами местным властям давно говорим об этом. Только вот урожай фруктов и овощей зимой и весной не соберёшь. А ради нас, животноводов, никто круглогодичные ярмарки проводить не будет.

Пришлось согласиться с мнением моего собеседника. Власти, очевидно, думают, что люди хотят покупать дешёвую продукцию только три месяца в году.

Садовод из Тонского района Иссык-Кульской области Каныбек Долчубеков привёз на ярмарку яблоки сорта «превосходный». По 50 сомов за килограмм. Признаюсь, угостился сладкими плодами — очень понравилось.

У Каныбека — сад в 10 гектаров. Собрал в этом году более 30 тонн яблок. А с их реализацией — беда.

«Коммерсанты предлагают за килограмм 20 сомов. Но это же нечестно. Перерабатывающих заводов в области почти нет. Приходится в Бишкеке всё реализовывать».

Далее садовод рассказал совсем грустную историю. Он пробовал, но безуспешно, конечно, прорваться к прилавкам столичного Орто-Сайского рынка. Но к ним его и близко не подпустили. Даже перед входом на этот базар торговать не разрешают. Только после четырёх часов позволяют на аллейке разложить свой товар.

А через час уже темно. «Вот так и продаю, — сетует фермер из Прииссыккулья, — по мешку в день. Домой нескоро вернусь».

Действительно, спасением для многих крестьян республики стали три ярмарки в Бишкеке. Но, знаете, они давно стали вчерашним днём. Лично мне эти импровизированные места реализации сельхозпродукции напоминают киноленту далёких 50-х годов прошлого века «Кубанские казаки». В фильме все основные события также происходили на ярмарке, его герои жаждали реализовать на ней свою продукцию как можно быстрее и даже по низким ценам. Но в те далекие годы предприятий по переработке сельхозпродукции почти не было, даже складских помещений не хватало, всевозможных холодильных установок — тем более. Выходит, и мы укатили в далёкое прошлое.

Согласно официальным данным, в Кыргызстане перерабатывается только 15 процентов полученного крестьянами урожая. Причём эта цифра фигурировала в официальных отчётах 10 и 15 лет назад.

Катастрофически не хватает логистических центров, заготовители сельхозпродукции из-за рубежа готовы приобретать у нас дары природы только большими партиями, а с этим у нас напряжёнка. Не могут фермеры на своих жалких клочках в 1-2 гектара получать полновесные урожаи. Куда ни кинь — везде клин.

Но выход, наверно, всё-таки есть. Разве не могут власти наших районов той же Чуйской области открыть в Бишкеке свои фирменные магазины и при них хотя бы небольшие складские помещения с морозильными камерами. Трудно поверить в неосуществимость таких планов. Крестьяне с удовольствием отправляли бы урожай в свои фирменные магазины. Таким образом отсекались бы нагловатые перекупщики.

А что если попробовать возродить Коопторг — могучую государственную организацию, успешно действовавшую в старые времена. Заготовители скупали бы у фермеров их продукцию и реализовывали в своих фирменных магазинах. И при таком раскладе так называемые коммерсанты опять же оставались бы вне игры. Кстати, система коопторгов сохранена почти во всех странах Центральной Азии. А нам бы только разрушать, истреблять, а там хоть трава не расти.

Совсем недавно в наших СМИ была опубликована информация о том, как узбекские и таджикские заготовители приобретают у нас урюк и абрикосы по низким ценам, потом у себя дома доводят их до торговой кондиции, фасуют в маленькие красочные пакетики и пишут на них made in Uzbekiston или made in Tadshikiston. Остаётся только аплодировать предприимчивости соседей и сокрушаться от нашей бесхозяйственности.

Вячеслав АНИКИН.

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