Природа — не место для отходов!

Наши волонтёры совместно с корейским агентством Международного сотрудничества (KOICA) собрали мусор в ущелье Аламедин.

Почему именно здесь? Не секрет, что большинство жителей столицы любят проводить свободное время с семьёй и друзьями на природе. Аламединское ущелье — самое подходящее место, поскольку оно недалеко от города. А живописные места сродни по красоте долинам и горным местностям, до которых порой нужно добираться полдня.

Но после чудесного отдыха многие, отправляясь домой, оставляют горы мусора. Безусловно, есть ответственные и сознательные люди. Но всё чаще, помимо прекрасных пейзажей, можно лицезреть и отходы.

Каково же было удивление, когда 35 волонтёров от 7 до 60 лет собрали за два часа около 20 огромных мешков с мусором. А в течение дня их набралось до 50.

— Представители южнокорейской диаспоры и неравнодушные граждане хотят очистить живописные туристические места от мусора. Вместе мы объединяем усилия, выбираем определённую местность и направляемся туда для уборки. На это обычно уходит целый день, но результат того стоит — природа вновь обретает первозданный вид, — рассказывает представитель южнокорейской диаспоры Чу Сан Хун.

Это не первая совместная локация по очистке территории: до этого ребята проводили субботник близ башни Бурана в Токмоке. Благо погода позволила убрать как можно больше.

Волонтёры собирали весь мусор раздельно. Стекло, пластик и неперерабатываемые отходы складировались в разные мешки. А после уборки все участники получили приятные подарки на память.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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