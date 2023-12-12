Обеспечение конституционных прав граждан — основной вектор реализации социальной политики Узбекистана

С первых дней независимости Узбекистана в системе социальной защиты населения стало уделяться большое внимание. Используя на первых порах правовые основы бывшего союзного государства, наша республика постепенно стала формировать национальное отраслевое законодательство. Вначале были указы Президента Республики Узбекистан, постановления правительства, позже были приняты отраслевые законы и целый ряд подзаконных нормативно-правовых актов, — таким образом, стала формироваться, основанная на национальном законодательстве, система социальной защиты населения.

Если обратить внимание на особенности развития социальной политики Узбекистана за годы независимости, можно отметить постепенность перехода от всеобщей социальной защиты к адресной социальной помощи и поддержке нуждающихся слоев населения: престарелым, инвалидам, семьям с детьми, детям-сиротам и т.п. В рамках проводимой политики постепенно были определены законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие пенсионные отношения, а также виды социальной помощи и поддержки. В республике приняты законы «О государственном пенсионном обеспечении», «О накопительном пенсионном обеспечении», «О правах лиц с инвалидностью», «О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения», создана разветвленная система разнообразных программ оказания социальной помощи и поддержки населению. По вопросам, затрагивающим тот или иной аспект сферы социальной защиты регулярно принимаются программы, направленные на дальнейшее развитие системы, улучшения благосостояния населения, нуждающегося в социальной помощи и поддержке. Сфера социального развития и сегодня является одним из приоритетных направлений развития современного Узбекистана.

Узбекистан в 2022г. приступил к активной реализации Стратегии развития «Новый Узбекистан», которая основана на принципах «За человеческое достоинство и ценность». Поставлена цель построить Новый Узбекистан на основе принципа «социального государства», что означает создание в социуме равных возможностей для реализации потенциала граждан и необходимых условий для достойной жизни и сокращения бедности.

Конституция Республики Узбекистан в ст.1 провозгласила статус Узбекистана как социального государства, определив таким образом социальную направленность государственной политики. Реализация социальной политики направлена на обеспечение социально-экономических прав граждан, закрепленных в Конституции Республики Узбекистан.

Конституционные основы социальной защиты населения установлены в статьях Конституции, посвященных праву на достойный труд, выбор профессии и рода деятельности, запрету принудительного и детского труда, праву на отдых, социальному обеспечению в старости, в случае утраты трудоспособности, безработицы, а также потери кормильца, праву на жилище, охрану здоровья и образование, праву на благоприятную окружающую среду.

Отдельное внимание уделяется детям, так в соответствии со статьей 77 Конституции, государство и общество обеспечивают содержание, воспитание, образование, здоровое, полноценное и гармоничное развитие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют в этих целях благотворительную деятельность. Обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов ребенка, создание наилучших условий для его полноценного физического, умственного и культурного развития являются обязанностью государства.

Впервые на государство возлагается обязательство принимать меры по повышению качества жизни социально нуждающихся категорий населения, что является ярким выражением функции социального государства.

Руководством страны инициированы меры по началу реформирования сферы социального обеспечения, внедрению профессиональной системы социальной защиты на основе комплексного подхода, в связи с чем образовано Национальное агентство социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан. Международные эксперты по достоинству оценили создание Агентства, отметив, что это станет важным шагом для продвижения социальной защиты в Узбекистане и обеспечит реализацию Национальной стратегии социальной защиты, Национальных целей развития и Целей в области устойчивого развития, направленных на снижение и предотвращение бедности, уязвимости и социальной изоляции отдельных лиц и семей на протяжении всего жизненного цикла.

В Стратегии развития нового Узбекистана определена задача к 2030 году увеличить валовой внутренний продукт на душу населения в 1,6 раза, а доход на душу населения – до более 4 тысяч долларов США, создать фундамент для вхождения в список стран с доходом выше среднего.

Реформы, проводимые в социальной сфере начиная с 2017 года, позволили обеспечить повышение занятости и доходов населения, улучшить социальную защиту и охрану здоровья граждан, обеспечить повышение социально-политической активности женщин и развитие сферы образования и науки, поддержку молодежи.

Расходы на социальную защиту в Узбекистане из года в год повышаются. Если в 2018 году они составляли 35 трлн. сумов (4,3 млрд. долл.), то в 2019 году – 61,3 трлн. сумов (6,9 млрд. долл.), в 2020 году – 74,2 трлн. сумов (7,4 млрд. долл.), в 2021 году – 85,3 трлн. сумов (8 млрд. долл.), а в 2022 году расходы составят 105,5 трлн. сумов (9,6 млрд. долл.). В частности, в 2022 году расходы сферы образования – 46,9 трлн. сумов (5,2 млрд. долл.), здравоохранения – 22,8 трлн. сумов (2,5 млрд. долл.), культуры и спорта – 3,4 трлн. сумов (307,8 млн. долл.), а расходы мероприятий по дальнейшему развитию науки – 1,5 трлн. сумов (135,8 млн. долл.).

В настоящее время принята Национальная стратегия социальной защиты населения до 2030 года. В Стратегии поставлена цель сократить в два раза количество бедных в стране. Для достижения этой цели Стратегией предусмотрены реформы в сфере образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения, меры по дальнейшему усилению социальной защиты уязвимых слоев населения; открытие в каждом регионе специализированных моноцентров для льготного обучения рабочим профессиям; льготное кредитование различные субсидии для развития предпринимательства.

Особое место в социальной политике Узбекистана занимает решение проблемы бедности. Активная борьба с бедностью началась с 2020 г. когда Узбекистан открыто признал проблему бедности и начал с ней бороться. Было образован специальный орган государственного управления по борьбе с бедностью, в настоящее время он функционирует в лице Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан. Организованы «Железная тетрадь», «Женская тетрадь», «Молодежная тетрадь». С 2021 года внедрен механизм учета малообеспеченных путем их внесения в информационную систему «Единый реестр социальной защиты», которая позволяет малообеспеченным семьям получать положенную им социальную помощь автоматически без дополнительных бюрократических процедур. Создание этой системы более полного учета нуждающихся в помощи привело к тому, что если в 2017 году социальную помощь получали 500 тысяч малообеспеченных семей, то сейчас уже более 2 миллионов. Объем выделяемых средств увеличился в 7 раз и достиг 11 триллионов сумов в год.

С 2022 года была введена должность помощника хокима района (города) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в каждом поселке, селе, ауле, а также в каждой махалле, в полномочиях которого вести учет социально уязвимых семей и оказывать им содействие в получении профессии, открытии собственного дела, получении кредитов и субсидий. Каждый год выделяется более 1 млрд. долл. льготных кредитов на реализацию проектов в населенных пунктах, а также роздано 100 тысяч га поливных земель более чем 440 000 семей.

В разрезе регионов принимаются программы сокращения бедности, развития предпринимательства, создания новых рабочих мест, повышению благосостояния населения. Учитывая важность системы образования и здравоохранения, в стране отмечается значительное повышение охвата дошкольным и высшим образованием, расширяется сеть частных медицинских учреждений. Постепенно осуществляется переход к системе всеобщего медицинского страхования.

Таким образом, обеспечение конституционных прав граждан является основным вектором социальной политики страны.

Гулноза Саттарова, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой политики

при Президенте Республики Узбекистан, кандидат юридических наук

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